Служба відновлення витратить 400 мільйонів на добудову шести кілометрів автотраси біля Рівного

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Рівненській області 21 серпня підписала договір з групою компаній "Автострада" Максима Шкіля на добудову незакінченої ділянки північного обходу міста Рівне вартістю 393,9 млн грн.

Підрядник має завершити будівництво до 31 грудня 2026 року, повідомляє Liga.net із посиланням на дані у системі Prozorro.

Йдеться про будівництво нової дороги протяжністю 6 км між трасою Н-25 Городище – Рівне – Старокостянтинів км 146+630 і регіональною дорогою Т-18-32/Н-22/ – Ходоси – Кустин – /Н-25/ км 8+426.

Роботи з будівництва цієї траси розпочалося ще у 2019 році, тоді тендер на її створення виграв білоруський "Дорожньо-будівельний трест №2" з Гомеля.

Однак через повномасштабне вторгнення Росії у 2022 році роботи зупинили, а в липні 2025 року Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Рівненській області оголосила новий тендер.

Заступник міністра фінансів Олександр Кава наприкінці 2024 року розповідав, що об'їзна дорога на півночі Рівного готова на 80%. Вона має розвантажити Рівне від транзитного транспорту, який рухається шосе М-06 із Києва в напрямку Луцька та пунктів пропуску "Устилуг" і "Ягодин".

Група "Автострада" Максима Шкіля – одна з найбільших дорожно-інфраструктурних компаній в Україні. За часів "Великого будівництва" компанія була найбільшим підрядником "Укравтодору" і займалася переважно ремонтом доріг та мостів. Але під час повномасштабного вторгнення "Автострада" почала отримувати багатомільярдні замовлення на будівництво водогонів, а також метро.

Як повідомлялося, у липні 2024 року "Група компаній "Автострада" стала єдиним учасником і переможцем тендеру на будівництво метро на Виноградар у Києві. Компанія запропонувала виконати роботи за 13,79 млрд грн при очікуваній вартості 13,96 млрд грн. Роботи потрібно виконати до кінця 2026 року.