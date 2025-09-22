Влада Києва витратить 500 мільйонів на ремонт ділянки автотраси протяжністю менше 2 кілометрів

Турецька корпорація Onur стала єдиним учасником тендера на капітальний ремонт Міської вулиці на околиці Києва.

ТОВ "Онур Конструкціон Інтернешнл" погодилося виконати роботи за 501,78 млн грн, це на 0,1% дешевше очікуваної вартості робіт, наразі очікується рішення про визнання її переможцем торгів, передає Liga.net із посиланням на дані у системі Prozorro.

Конкурентів у компанії не було, ТОВ "Енергетично-дорожнє будівництво" намагалося оскаржити умови тендеру як дискримінаційні, але її скаргу відхилили.

Міська – магістральна вулиця загальноміського значення (частина Великої Окружної дороги), побудована в 1950 році та реконструйована в 1996 році. Нею проходить значний вантажний і пасажирський трафік, включно з транспортом з міст Київської області (Буча, Ірпінь, Бородянка).

Комунальна корпорація "Київавтодор" оголосила тендер на капремонт вулиці Міської у серпні.

Необхідність капітального ремонту пояснювали тим, що вулиця перебуває в незадовільному технічному стані, має багато ям, тріщин і колійність на всій довжині.

Капітальний ремонт передбачає заміну дорожнього покриття проїжджої частини від проспекту Палладіна до дороги Київ - Гостомель протяжністю 1,75 км, влаштування велоінфраструктури та тротуарів, пониження бордюрів на переходах для безбар'єрності, ремонт і створення нової мережі дощової каналізації.

Тривалість робіт – до 12 місяців.

Як повідомлялося, раніше група компаній "Автострада" підприємця Максима Шкіля перемогла у тендері на капітальний ремонт Харківського шосе у Києві протяжністю 5,4 км, запропонувавши виконати роботи за 1,26 млрд грн.