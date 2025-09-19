"Потрібно у 5-6 разів більше коштів": Кулеба поскаржився на нестачу фінансування для ремонтів доріг
Для Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури у проєкті держбюджету на 2026 рік передбачено 12,8 млрд гривень на утримання доріг, цих коштів критично недостатньо.
Про це віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба заявив у Верховній Раді, передає Укрінформ.
"У бюджеті на 2026 рік Агенції відновлення передбачено 12,8 млрд грн на утримання автомобільних доріг загального користування. Хочу наголосити, що ця сума є критично недостатньою. Сьогодні для нормального функціонування дорожньої галузі нам потрібно у п'ять-шість разів більше коштів", – сказав Кулеба.
За його словами, утримання автодоріг у належному стані є не лише питанням забезпечення логістичних потреб, адже автошляхи використовуються для евакуації, для роботи екстрених служб, для довезення дітей до шкіл, а вразливих категорій населення – до лікарень.
"Ми не можемо допустити, щоб дороги стали слабкою ланкою нашої оборони, нашої економіки. Тому нам потрібні спільні з Радою рішення, щоб закрити цю потребу", – додав Кулеба.
Як повідомлялося, у березні Кабмін виділив 5,2 млрд грн на відбудову та утримання доріг у фронтових та прифронтових регіонах.
Наприкінці квітня уряд виділив ще 5,2 млрд грн з резервного фонду бюджету на відновлення зруйнованих доріг, а у травні Кабмін перенаправив 2,78 млрд грн на розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
.
В світле "не фільтроване" майбутнє!
Під кінець року всім одночасно бракує грошей 💰 🤔
Будете святкувати скромно і в Україні, як всі звичайні громадяни.
Ніх🤬я вам не буде!!!
Без подорожей на яхтах десь на Балі, шопінгу в Франції чи ОАЕ, та покупок нових квартир або автомобілів.
Тільки проживаю в Чехії з 2011 року.
Маю приїхати на зимові свята в Україну?
Зробити "неочікуваний подарунок" сестрі з сім'єю і сходити на цвинтар до батьків?
Казали, що в середині вересня повернеться в Україну.
В середині вересня...
Правда якого року не уточнювали😂
Кишенькові гроші закінчились?