"Потрібно у 5-6 разів більше коштів": Кулеба поскаржився на нестачу фінансування для ремонтів доріг

Для Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури у проєкті держбюджету на 2026 рік передбачено 12,8 млрд гривень на утримання доріг, цих коштів критично недостатньо.

Про це віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба заявив у Верховній Раді, передає Укрінформ.

"У бюджеті на 2026 рік Агенції відновлення передбачено 12,8 млрд грн на утримання автомобільних доріг загального користування. Хочу наголосити, що ця сума є критично недостатньою. Сьогодні для нормального функціонування дорожньої галузі нам потрібно у п'ять-шість разів більше коштів", – сказав Кулеба.

За його словами, утримання автодоріг у належному стані є не лише питанням забезпечення логістичних потреб, адже автошляхи використовуються для евакуації, для роботи екстрених служб, для довезення дітей до шкіл, а вразливих категорій населення – до лікарень.

"Ми не можемо допустити, щоб дороги стали слабкою ланкою нашої оборони, нашої економіки. Тому нам потрібні спільні з Радою рішення, щоб закрити цю потребу", – додав Кулеба.

Читайте також: 230 мільйонів за кілометр: Найбільший будівельний підрядник отримає 1,3 мільярда на ремонт шосе у Києві

Як повідомлялося, у березні Кабмін виділив 5,2 млрд грн на відбудову та утримання доріг у фронтових та прифронтових регіонах.

Наприкінці квітня уряд виділив ще 5,2 млрд грн з резервного фонду бюджету на відновлення зруйнованих доріг, а у травні Кабмін перенаправив 2,78 млрд грн на розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування.