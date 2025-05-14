Кабмін направив ще майже 3 мільярди на ремонти доріг

Кабінет Міністрів перенаправив 2,78 млрд грн на розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування.

Про це свідчить постанова уряду №548 від 13 травня, передає Інтерфакс-Україна.

Зокрема, кошти спрямували на бюджетну програму "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування".

Згідно з постановою, на дороги направили залишок коштів спеціального фонду державного бюджету, джерелом формування яких були надходження Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури, одержані за рахунок запозичень, залучених під державні гарантії в попередні роки.

Також сума включає залишок коштів спеціального фонду державного бюджету, який утворився на 1 січня 2025 року, з доходів державного бюджету, що надійшли в попередні роки та не були використані у 2024 році.

Як повідомлялося, у березні Кабінет Міністрів виділив 5,2 мільярда гривень на відбудову та утримання доріг у фронтових та прифронтових регіонах. Наприкінці квітня уряд виділив ще 5,2 млрд грн з резервного фонду бюджету на відновлення зруйнованих доріг.