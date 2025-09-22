80% українських агрохолдингів підвищили зарплати з початку року. Які фахівці отримали найбільше?

У першій половині 2025 року 79% українських аграрних компаній уже підвищили оклади та розцінки персоналу, ще 21% планують це зробити до кінця року.

Про це повідомляє галузеве видання Latifundist.com із посиланням на результати опитування "Agrohub", у якому взяли участь 14 найбільших агрохолдингів із земельним банком близько 2 млн га та понад 65 000 працівників.

За його даними, найбільше зростання зарплат зафіксоване в агрономічних службах: 81% компаній підняли оклади агрономів на 15-25%.

В інженерних службах 54% агрохолдингів підвищили виплати в межах до 20%, ще 18% – на понад 25%, стільки ж поки що залишили зарплати без змін.

На елеваторах підходи різняться від помірних індексацій до відсутності змін. У земельних службах 63% компаній індексували доходи до 15%, 27% – на 20-25%, 18% – на понад 25%.

Серед респондентів 55% мають тваринництво у структурі бізнесу. Серед них у молочному та м’ясному скотарстві доходи зросли переважно на 15-20%, тоді як у свинарстві змін майже не зафіксовано.

Для працівників із комбінованою оплатою найбільше зросли доходи механізаторів – переважно на понад 25%, водіїв – до 20%, у персоналу елеваторів – до 15%. Розцінки для механізаторів і водіїв у відрядженні підняли на 10-20%, для працівників елеваторів – до 15%.

"Ми бачимо, що ринок праці в агросекторі діє проактивно. Агрономи залишаються ключовою категорією для бізнесу, і компанії готові вкладатися у їхню мотивацію. Перевага нині віддається підвищенню окладної частини – вона дорожча для роботодавця, але ефективніша для утримання персоналу", – зазначає Дмитро Лєбєдєв, керівник напряму Agrohub Benchmarking.

Також зазначається, що більшість компаній підвищували виплати з квітня. Серед основних причин – вирівнювання оплат із ринковими, конкуренція за кадри, інфляційні очікування та кращі прогнози фінрезультатів сезону.

