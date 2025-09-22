БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
В Україні за рік дії послуги "Шлюб онлайн" одружилися понад 14 тисяч пар. ІНФОГРАФІКА

Від початку запуску послуги "Шлюб онлайн" – у вересні 2024 року – в Україні по відеозв'язку одружилися 14 370 пар.

Щомісяця кількість шлюбів онлайн збільшується: у серпні 2025 року цією послугою скористалися 2043 пари, повідомили в Міністерстві юстиції.

Там зазначили, що можливість одружитися онлайн оцінили не тільки в Україні, а й за кордоном: послуга "Шлюб онлайн" у "Дії" була визнана одним із найкращих винаходів 2024 року за версією видання TIME.

Скористатися послугою "Шлюб онлайн" можуть українці, які:

  • є повнолітніми громадянами України;
  • мають верифікований податковий номер;
  • мають ID-картку чи закордонний паспорт у "Дії";
  • не перебувають в іншому шлюбі;
  • розлучені (за наявності відповідних даних у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян).

Як повідомлялося, 9 вересня 2024 року в Україні запустили сервіс шлюбу онлайн через "Дію". Міністерство цифрової трансформації запустило послугу онлайн-подачі заяви про реєстрацію шлюбу наприкінці лютого 2023 року.

У лютому цього року стало відомо, що Міністерство цифрової трансформації України вивчає доцільність запровадження послуги розірвання шлюбу в застосунку "Дія".

В Данії це працює. Добре, що Дія дала змогу поза загсів зареєструвати шлюб... було б добре, щоб і розвестись без мороки стало б можливо.
показати весь коментар
22.09.2025 21:02 Відповісти
Секс у них теж онлайн?
показати весь коментар
22.09.2025 21:35 Відповісти

