В Україні за рік дії послуги "Шлюб онлайн" одружилися понад 14 тисяч пар. ІНФОГРАФІКА
Від початку запуску послуги "Шлюб онлайн" – у вересні 2024 року – в Україні по відеозв'язку одружилися 14 370 пар.
Щомісяця кількість шлюбів онлайн збільшується: у серпні 2025 року цією послугою скористалися 2043 пари, повідомили в Міністерстві юстиції.
Там зазначили, що можливість одружитися онлайн оцінили не тільки в Україні, а й за кордоном: послуга "Шлюб онлайн" у "Дії" була визнана одним із найкращих винаходів 2024 року за версією видання TIME.
Скористатися послугою "Шлюб онлайн" можуть українці, які:
- є повнолітніми громадянами України;
- мають верифікований податковий номер;
- мають ID-картку чи закордонний паспорт у "Дії";
- не перебувають в іншому шлюбі;
- розлучені (за наявності відповідних даних у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян).
Як повідомлялося, 9 вересня 2024 року в Україні запустили сервіс шлюбу онлайн через "Дію". Міністерство цифрової трансформації запустило послугу онлайн-подачі заяви про реєстрацію шлюбу наприкінці лютого 2023 року.
У лютому цього року стало відомо, що Міністерство цифрової трансформації України вивчає доцільність запровадження послуги розірвання шлюбу в застосунку "Дія".
