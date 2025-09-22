Львівські інженери розробили батарею, що дозволяє дронам летіти на 38 км: як це змінить фронт

Індустрія дронів

Український виробник FPV-дронів 3D Tech SLS оголосив про запуск виробництва батарей підвищеної ємності для FPV-дронів, які дозволяють збільшити дальність ураження цілей до 38 км, а у перспективі – до 60 км.

У пресслужбі компанії стверджують, що наразі близько 85% результативних ударів на Запорізькому напрямку забезпечують дрони саме з цією батареєю.

За даними виробника, нова батарея має удвічі більшу енергетичну ємність при майже тій самій вазі.

У 3D Tech SLS запевняють, що першими в Україні довели до бойового застосування комбінацію solid-state (новий тип акумуляторів без рідини всередині) та високострумових Li-ion (елементи нового покоління з максимальною віддачею енергії) технологій. Для цього на 3D-принтерах надрукували спеціальні корпуси з полімерів, які витримують удари й перегрів. А система цифрового контролю дозволяє оператору бачити заряд у реальному часі, як на панелі приладів у машині.

"Ми розробили універсальні модульні батарейні платформи, які підходять для дронів, наземних роботів, систем РЕБ та навіть мікромереж. У результаті замість батареї ємністю 65 тис. мА-год із вагою близько 10 кг та максимальною дальністю лише 3-5 км ми отримали 120 тис. мА-год із тією самою вагою і рекордними 38 км", – пояснює співзасновник компанії Петро Есип.

В компанії додали, що якщо раніше дрони долітали лише на 3-5 км, то зараз із батареями Vampir/Dovha гарантовано проходять 15-30 км. Зафіксований абсолютний рекорд – 38 км, але можливий потенціал – сягати 60 км.

Також команда працює над новим продуктом – польовою зарядною станцією для БПЛА. Це буде аналог EcoFlow, але спеціально спроєктований під потреби пілотів дронів.

У 2023 році 3D Tech SLS залучила 2,2 млн грн грантових коштів через оборонний кластер Brave1. Тепер компанія працює не лише над батареями для FPV-дронів, а й над рішеннями для наземних роботизованих комплексів, збільшуючи їхню автономність.

Читайте більше важливих новин у Telegram-каналі БізнесЦензор

Як повідомлялося, експерти раніше припускали, що в середньостроковій перспективі дальність ураження безпілотниками в 50-60 км перестане бути чимось надзвичайним. Цьому зокрема сприятиме швидкий розвиток дронів/аеростатів-ретрансляторів, недорогих FPV-дронів літакового типу, систем оптичної навігації та самонаведення.

Детальніше про це читайте в статті БізнесЦензора: Як Україна стала світовим лідером у виробництві та застосуванні дронів.