Міненерго відкликало представника держави з наглядової ради "Укренерго"
Міністерство енергетики відкликало з наглядової ради НЕК "Укренерго" представника держави Юрія Бойка.
Про це перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко ("Батьківщина") повідомив у Facebook, оприлюднивши копію відповідного наказу міністерства.
У наказі за підписом заступниці міністра енергетики з питань євроінтеграції Ольги Юхимчук також доручено управлінню системних операторів Міненерго вжити заходів щодо визначення кандидатур на посаду члена наглядової ради НЕК.
За даними на сайті "Укренерго", Бойко обіймав посаду члена наглядової ради "Укренерго" в 2021-2024 роках, а у листопаді 2023 року його було обрано заступником її голови.
Як повідомлялося, у червні наглядова рада НЕК "Укренерго" обрала новим головою правління компанії Віталія Зайченка, який до останнього часу обіймав посаду члена правління "Укренерго", директора з управління ОЕС України.
Він почав роботу в "Укренерго" ще у 1990-х, і пройшов шлях від інженера до головного диспетчера об’єднаної енергосистеми України (з 2015 року).
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль