Міненерго відкликало представника держави з наглядової ради "Укренерго"

Міністерство енергетики відкликало з наглядової ради НЕК "Укренерго" представника держави Юрія Бойка.

Про це перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко ("Батьківщина") повідомив у Facebook, оприлюднивши копію відповідного наказу міністерства.

У наказі за підписом заступниці міністра енергетики з питань євроінтеграції Ольги Юхимчук також доручено управлінню системних операторів Міненерго вжити заходів щодо визначення кандидатур на посаду члена наглядової ради НЕК.

Читайте більше важливих новин у Telegram-каналі БізнесЦензор

За даними на сайті "Укренерго", Бойко обіймав посаду члена наглядової ради "Укренерго" в 2021-2024 роках, а у листопаді 2023 року його було обрано заступником її голови.

Як повідомлялося, у червні наглядова рада НЕК "Укренерго" обрала новим головою правління компанії Віталія Зайченка, який до останнього часу обіймав посаду члена правління "Укренерго", директора з управління ОЕС України.

Він почав роботу в "Укренерго" ще у 1990-х, і пройшов шлях від інженера до головного диспетчера об’єднаної енергосистеми України (з 2015 року).