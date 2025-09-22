Державіаслужба отримала нового керівника. Хто ним став?

Кабінет Міністрів України призначив новим головою Державної авіаційної служби Даніїла Меньшикова.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Тимчасово покладено виконання обов'язків: (...) голови Державної авіаційної служби України на Меньшикова Даніїла Олексійовича", – повідомив Мельничук.

У лютому 2018 року Меньшикова призначили заступником начальника управління в Департаменті розвитку підприємництва та регуляторної політики Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, пише ЕП.

2019 року Меньшиков заступив на посаду заступника начальника відділу моніторингу та аналізу митної вартості та цінової інформації в Департаменті митних платежів та митної вартості Державної фіскальної служби України, а згодом і Державної митної служби України.

У 2021 році він розпочав свою діяльність як начальник управління таргетингу Координаційно-моніторингової митниці Держмитслужби.

У серпні 2021 року став керівником Черкаської митниці.

Як повідомлялося, наприкінці серпня 2025 року Кабінет Міністрів доручив порушити дисциплінарне провадження стосовно голови Державної авіаційної служби України Олександра Більчука та відсторонив його від займаної посади.