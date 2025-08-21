Кабмін відсторонив голову Державіаслужби: порушено дисциплінарне провадження

Кабінет Міністрів доручив порушити дисциплінарне провадження стосовно голови Державної авіаційної служби України Олександра Більчука та відсторонив його від займаної посади.

Відповідні розпорядження Кабміну №868-869 від 20 серпня оприлюднені на офіційному урядовому порталі, повідомляє БізнесЦензор.

Комісії з питань вищого корпусу державної служби доручено завершити дисциплінарне провадження до 10 вересня та повідомити про результати Кабмін.

Водночас іншим своїм розпорядженням №870-р уряд поклав виконання обов’язків голови Державіаслужби на нещодавно призначеного на посаду заступника її керівника з питань цифровізації Даниііла Меньшикова – колишнього керівника Львівської митниці.

Нагадаємо, Олександр Більчук очолює Державіаслужбу з 2016 року.

Читайте також: Найбільші українські аеропорти можуть віддати приватним компаніям ще до кінця війни, – Мінрозвитку

Нагадаємо, раніше Міністерство розвитку громад і територій за підтримки посольства США розробило "дорожню карту" відкриття повітряного простору України в умовах воєнного стану, яку у Польщі представило учасникам глобального авіаційного ринку.