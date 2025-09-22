"Укрзалізниця" попередила про тимчасові зміни руху пасажирських поїздів на Прикарпатті. Яких маршрутів стосується?

"Укрзалізниця" попередила про тимчасові зміни в русі пасажирських поїздів на Прикарпатті у зв'язку з ремонтно-колійними роботами.

Починаючи з 28 вересня на окремих ділянках Прикарпаття буде проходити ремонт колії та прилеглої залізничної інфраструктури. У цей період відбудуться тимчасові зміни в маршрутах та розкладі руху низки поїздів, повідомили в "Укрзалізниці".

Обмеження маршрутів із 28 вересня по 15 жовтня стосуватимуться:

№233/234 Київ – Рахів курсуватиме до станції Ворохта до 13 жовтня;

№143/144 Суми – Рахів курсуватиме до станції Ворохта до 15 жовтня.

У певні дати поїзд №233/234 Київ – Ворохта не курсуватиме:

з Києва: 29 вересня, 1, 7, 13, 15 жовтня;

з Ворохти: 30 вересня, 2, 8, 14, 16 жовтня.

Також не курсуватимуть безпересадкові вагони:

Чернігів – Рахів з 29 вересня по 17 жовтня (по днях курсування);

Ковель – Рахів з 29 вересня по 15 жовтня (по днях курсування).

Два поїзди під час ремонтів курсуватимуть лише до Львова:

№143/144 Суми – Ворохта (Рахів): у дати 23, 29 вересня, 1, 7, 13, 15 жовтня;

№209/210 Миколаїв – Івано-Франківськ: у дати 23, 29 вересня, 1, 7, 13, 15 жовтня.

Низка поїздів на період з 28 вересня по 12 жовтня курсуватиме лише до Ворохти замість свого стандартного маршруту:

№57/58 Київ – Ясіня,

№257/258 Кропивницький – Ясіня,

№55/56 Київ – Рахів,

№15/16 Харків – Ясіня,

№108/107 Кривий Ріг – Ясіня.

Із 28 вересня по 12 жовтня такі рейси курсуватимуть лише до Івано-Франківська:

№6/5 Запоріжжя – Ясіня,

№33/34 Кривий Ріг – Ясіня.

Обмежений маршрут поїзда №95/96 Київ – Рахів:

до Ворохти з Києва: 28, 30 вересня, 2, 4, 6, 8, 10, 12 жовтня;

з Ворохти: 29 вересня, 1, 3, 7, 7, 9, 11 жовтня;

до Івано-Франківська з Києва: 29 вересня, 1, 3, 5, 7, 9, 11 жовтня;

з Івано-Франківська: 30 вересня, 2, 4, 6, 8, 10, 12 жовтня.

Потяг №26/25 Одеса – Ясіня: з 28 вересня по 12 жвтня курсуватиме за маршрутом Одеса – Чернівці.

Два поїзди не курсуватимуть в період ремонтів у певні дати:

№61/62 Дніпро – Івано-Франківськ: не курсуватиме у дати 22, 23, 24, 29, 30 вересня та 1, 6, 7, 8, 13, 14, 15 жовтня (у зворотному напрямку відповідно – наступні дні);

№751/752 Київ – Івано-Франківськ – Київ: не курсуватиме у дати 23, 24, 25, 30 вересня та 1, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16 жовтня.

Зміни в маршруті пасажирських поїздів через Стрий (замість Ходорова):

№142/141 Чернігів – Івано-Франківськ у дати: з Чернігова: 23, 29 веесня, 1, 7, 13, 15 жовтня; з Івано-Франківська: 24, 30 вересня, 2, 8, 14, 16 жовтня;

№228/227 Краматорськ – Івано-Франківськ: із Краматорська: 22, 24, 30 вересня, 6, 8, 14 жовтня; з Івано-Франківська: 23, 25 вересня, 1, 7, 9, 15 жовтня.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" призначила на вересень три додаткових поїзди на популярних напрямках, щоб задовольнити попит пасажирів.