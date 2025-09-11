"Укрзалізниця" призначила три додаткових поїзди у різних напрямках. Куди вони курсуватимуть?
"Укрзалізниця" призначила на вересень три додаткових поїзди на популярних напрямках, щоб задовольнити попит пасажирів.
Про це повідомляє пресслужба залізничної компанії.
Додаткові поїзди курсуватимуть за наступним маршрутами:
- №168/167 Львів - Одеса відправлятиметься зі Львова та Одеси 14 та 21 вересня;
- №243/244 Київ - Львів відправлятиметься з кожного із міст 14, 19, 20, 21, 26, 27 вересня.
- №289/290 Київ – Львів курсуватиме 28 вересня.
Водночас в компанії зазначають, що на маршруті курсуватимуть купейні вагони, адаптовані для денних поїздок у сидячому форматі. Тому під час купівлі квитків потрібно уважно переглядати схему розташування місць: непарні номери – місця біля вікна, парні – місця ближче до проходу.
Раніше повідомлялось, що Україна попросить кредит у Південної Кореї на 20 нових швидкісних поїздів для "Укрзалізниці".
