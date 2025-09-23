Польський ІТ-гігант купує ще одну компанію в Україні

Польський IT-консорціум Euvic Group уклав угоду про придбання 51% акцій української компанії Diya, що спеціалізується на впровадженні та підтримці ІТ-інфраструктур.

Про угоду повідомила Mergewave Capital, яка консультувала Euvic і Diya, повідомляє українська редакція Forbs.

Вартість угоди не розкривають. Очікується, що після її закриття команда Diya з понад 60 співробітниками продовжить роботу під брендом Euvic Ukraine. Угода відповідає глобальній стратегії Euvic щодо розширення в сегменті сервісних і підтримуючих ІТ-рішень.

Представник Euvic Лукаш Чернецький заявив, що Diya повністю відповідає стандартам групи, завдяки купівлі компанії очікується значна синергія в процесах, клієнтському досвіді та управлінні сервісом.

Співвласник Diya Анатолій Добринський додав, що приєднання до великої групи, яка інвестує в ІТ-ринок України, відкриває можливості для швидшого розвитку.

Euvic уже реалізував кілька угод на українському ринку за підтримки Mergewave Capital, отримавши частки у чотирьох компаніях: львівській Exoft, дніпровській Artkai, харківській 7Devs та вінницькій Lampa Software.

