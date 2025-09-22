БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Український розробник систем автономності для безпілотників залучив $1 мільйон інвестицій

Індустрія дронів

dynamics,norda,дрони

Українська defence-tech компанія Norda Dynamics залучила $1 млн інвестицій.

Раунд очолила шведська Varangians, заснована у 2025 році, повідомляє Liga.net.

До пулу інвесторів також увійшли Angel One, MITS Capital, United Angels Network та Unpopular VC. Кошти спрямують на розширення виробництва, збільшення команди інженерів та подальшу розробку систем автономності для БпЛА.

Зазначається, що Norda Dynamics заснована у 2024 році. Компанія спеціалізується на технологіях, що дозволяють безпілотникам працювати без GPS і традиційних каналів зв’язку в умовах активної РЕБ.

Читайте також: ЄС використає українські технології для створення "дронової стіни" на кордоні, – FT

Продуктова лінійка включає модуль автономності Underdog для наведення дронів на ціль та систему StableLink для утримання апаратів без GPS. За даними компанії, рішення інтегровані з десятками українських виробників дронів і пройшли випробування у реальних бойових умовах.

Раніше повідомлялось, що чотири компанії з Європи та США оголосили про плани інвестувати в український defense tech понад $100 млн та про перші закриті раунди фінансування.

Автор: 

бізнес (1296) інвестиції (1622) Україна (104) дрони (487)
А потужні керівники витрачають мільярди гривень на бордюри, стрижку трави, розмітку доріг, перекладу плитки, необосновані ремонти і т.і. і гадають - куди іще втулить гроші бюджету та щіпнути собі.
22.09.2025 14:27 Відповісти

