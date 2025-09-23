Великі російські банки масово обнуляють ліміти за кредитними картками населенню, – росЗМІ

Великі російські банки почали активно обнуляти ліміти за кредитними картками, що підтверджують масові скарги клієнтів.

Найчастіше росіяни скаржаться на ВТБ, "Почта банк" та "Ренессанс Банк", де ліміти скорочують навіть у дисциплінованих позичальників, повідомляє The Moscow Times.

Зокрема, клієнт ВТБ із преміальним статусом повідомив, що під час відпустки банк раптово обнулив дві його кредитні картки з лімітами 150 тис. і 250 тис. рублів. У банку пояснили це автоматичним рішенням "для зниження кредитного навантаження", його перегляд можливий лише через 90 днів.

У "Почта банку" надсилали клієнтам СМС про обнулення кредитного ліміту та пропонували оформити карту ВТБ для переведення боргу, з огляду на заплановане на 2026 рік об'єднання банків. У "Ренессанс Банку" ліміти обнуляли навіть клієнтам без прострочок, посилаючись на право банку робити це в односторонньому порядку.

У ВТБ підтвердили, що такі випадки можливі, пояснивши що коригування лімітів – поширена практика для клієнтів із підвищеним ризиком, високим борговим навантаженням або простроченнями. Така тенденція посилилася після обмежень Центробанку з листопада 2024 року щодо кредитування позичальників із високим борговим навантаженням, нагадує керівниця російського проєкту "За права позичальників" Євгенія Лазарєва, додаючи, що підстав для згортання цієї практики поки немає.

За оцінками російських банків та аналітиків, зниження лімітів допомагає вирівнювати фінпоказники й скорочувати резерви на тлі погіршення платіжної дисципліни. Російський аналітик Freedom Finance Global Володимир Чернов зазначає, що таким чином банки зменшують ризик нестачі ліквідності у разі прострочок. До того ж фінансово грамотні клієнти частіше користуються пільговими періодами та повністю гасять заборгованість, фактично отримуючи кошти під 0% тоді, як банки залучають їх у середньому під 14%.

