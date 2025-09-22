У Росії зарплати на оборонних підприємствах упали вперше з початку повномасштабної війни

Зарплати на російських оборонних підприємствах до серпня цього року вперше знизилися з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Так, пропоновані у вакансіях доходи співробітників оборонного сектора впали на 10% порівняно з 2024 роком, тоді як у середньому в Росії зарплати продовжували зростати, пише The Moscow Times.

Пік "перегони зарплат" припав на перший рік повномасштабної війни РФ проти України. Різке зростання обсягів держзамовлення викликало дефіцит кадрів та забезпечило швидке зростання доходів працівників оборонки.

Однак до 2025 року, як зазначає перший заступник голови Мінпромторгу РФ Васілій Осьмаков, "економіка підійшла до точки перелому" – підприємства більше не в змозі розширювати виробництво за рахунок простого збільшення числа працівників та понаднормових.

Дослідники, які проаналізували майже 40 млн оголошень на російському порталі з пошуку роботи, також з'ясували: пік найму в оборонній галузі припав на перший рік повномасштабної війни – у серпні 2022 року на військово-промисловий комплекс припадало майже 2% усіх вакансій агрегатора.

Проте до літа 2025 року динаміка різко змінилася: за три місяці оборонні підприємства опублікували лише 34,5 тис. вакансій проти 52 тис. за аналогічний період минулого року. Навіть у січні 2022 року, до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, показники найму були вищими за поточні.

При цьому восени 2024 року Держдума Росії заявляла про можливий дефіцит 400 тис. працівників, але ці прогнози не виправдалися. До середини 2025 року стало зрозуміло: більшість заводів досягли межі своїх потужностей.

Водночас російські виробники безпілотників та ракет залишаються винятком. За даними "Нової Європи" та американського Інституту вивчення війни, виторг компаній-розробників дронів зріс у 2,5 раза з 2022 року, а зарплати в таких компаніях продовжують зростати.

При цьому загальний тренд залишається зворотним: оборонна промисловість до 2025 року вийшла на межі можливостей і вже не може нарощувати виробництво за рахунок масового найму.

Раніше голова наглядової ради російської "Московської біржі" Сергєй Швецов закликав готуватися до того, що федеральний бюджет РФ залишатиметься мілітарним ще довгі роки, оскільки Росії потрібно буде відновлювати запаси та інфраструктуру й займатися переозброєнням.

Раніше стало відомо, що уряд РФ обговорює можливість підвищення податку на додану вартість (ПДВ) з 20% до 22%, щоб стримати зростання дефіциту федерального бюджету.

До того експерти Інституту народно-господарського прогнозування (ІНП) Академії наук Росії дійши висновку, що економічне зростання в Росії припинилося.