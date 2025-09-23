В Ужгороді будують завод з виробництва ліків вартістю 80 мільйонів євро. ФОТО

Компанія "Біофарма Плазма" на 80% завершила будівництво заводу з виробництва лікарських препаратів із плазми крові в Ужгороді.

Інвестиції у цей проєкт становлять близько 80 млн євро, а запуск першої черги заплановано на першу половину 2026 року, повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський у Facebook.

Він уточнив, що вже зведені промислові приміщення та підключена енергетична інфраструктура, у жовтні розпочнеться монтаж виробничого обладнання, пусконалагоджувальні роботи заплановані на кінець цього - початок наступного року.

"На початковому етапі завод випускатиме цільові осади плазми крові, які відправлятимуть для подальшої очистки та формування готових лікарських препаратів на підприємство "Біофарма Плазма" у Білій Церкві. Вже цього року планується початок будівництва другої черги заводу в Ужгороді, після завершення якої цільові осади будуть оброблятись на місці", – повідомив Кисилевський.

Він додав, що у майбутньому обсяги виробництва лікарських препаратів із плазми крові в Ужгороді будуть удвічі перевищувати виробництво у Білій Церкві.

Очікується, що нове підприємство створить близько 150 робочих місць. Для навчання персоналу та запуску виробництва компанія залучатиме фахівців із Білої Церкви та налагоджуватиме співпрацю з місцевими університетами. Будівництво розпочалося восени 2024 року, підприємство орієнтоване на експорт.

















