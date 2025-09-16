Найбільша інвестиція від початку війни: Український стартап Swarmer залучив $15 мільйонів на розробку роїв дронів
Індустрія дронів
Український розробник рішень на основі штучного інтелекту для автономності дронів Swarmer залучив $15 млн від інвесторів зі США – Broadband Capital Investments, R-G.AI, D3 Ventures, Green Flag Ventures, Radius Capital та Network VC.
Це найбільша інвестиція в українську оборонну технологічну компанію з початку повномасштабної війни, повідомив перший віцепремʼєр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Він зазначив, що компанія є учасником кластера оборонних інновацій Brave1.
За словами Федорова, її технології вже випробувані на полі бою, а нове фінансування має дозволити надавати ройові можливості кожному БпЛА – розгортати практично необмежену кількість дронів і наземних роботів без залежності від кількості навчених пілотів.
Віцепремʼєр додав, що залучення капіталу від американських венчурних фондів підкреслює, що українські рішення у сфері безпеки та оборони мають глобальний інвестиційний інтерес і готові до масштабного впровадження на фронті.
Раніше повідомлялось, що Міноборони України кодифікувало три оптоволоконні FPV-комплекси виробництва підприємств АТ "Українська оборонна промисловість".
