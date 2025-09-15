Міноборони допустила до експлуатації три оптоволоконні FPV-комплекси українського виробництва

Міністерство оборони України кодифікувало три оптоволоконні FPV-комплекси виробництва підприємств АТ "Українська оборонна промисловість".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив генеральний директор УОП Герман Сметанін.

"Три оптоволоконні FPV-комплекси виробництва підприємств АТ "Укроборонпром" успішно пройшли кодифікацію та міжвідомчі випробування з Національною гвардією України", - йдеться в повідомленні.

За словами Сметаніна, безпілотники здатні долати значну відстань, а використання оптоволоконних систем робить їх нечутливими до радіозавад ворога, що значно підвищує ефективність роботи військових.

Очільник Укроборонпрому зауважив, що державні виробники озброєння наразі активно опановують новітні технології і готові до їх масштабування.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міноборони визначатиме критично важливі підприємства ОПК