Міноборони допустила до експлуатації три оптоволоконні FPV-комплекси українського виробництва

Три оптоволоконні FPV комплекси Укроборонпрома успішно пройшли кодифікацію

Міністерство оборони України кодифікувало три оптоволоконні FPV-комплекси виробництва підприємств АТ "Українська оборонна промисловість".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив генеральний директор УОП Герман Сметанін.

"Три оптоволоконні FPV-комплекси виробництва підприємств АТ "Укроборонпром" успішно пройшли кодифікацію та міжвідомчі випробування з Національною гвардією України", - йдеться в повідомленні.

За словами Сметаніна, безпілотники здатні долати значну відстань, а використання оптоволоконних систем робить їх нечутливими до радіозавад ворога, що значно підвищує ефективність роботи військових.

Очільник Укроборонпрому зауважив, що державні виробники озброєння наразі активно опановують новітні технології і готові до їх масштабування.

безпілотник (4868) Міноборони (7665) техніка (1923)
Сметанін може продукувати тільки брак.
показати весь коментар
15.09.2025 13:47 Відповісти
То волокно браковане
показати весь коментар
15.09.2025 13:55 Відповісти
 
 