Міноборони допустила до експлуатації три оптоволоконні FPV-комплекси українського виробництва
Міністерство оборони України кодифікувало три оптоволоконні FPV-комплекси виробництва підприємств АТ "Українська оборонна промисловість".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив генеральний директор УОП Герман Сметанін.
"Три оптоволоконні FPV-комплекси виробництва підприємств АТ "Укроборонпром" успішно пройшли кодифікацію та міжвідомчі випробування з Національною гвардією України", - йдеться в повідомленні.
За словами Сметаніна, безпілотники здатні долати значну відстань, а використання оптоволоконних систем робить їх нечутливими до радіозавад ворога, що значно підвищує ефективність роботи військових.
Очільник Укроборонпрому зауважив, що державні виробники озброєння наразі активно опановують новітні технології і готові до їх масштабування.
