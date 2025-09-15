Минобороны допустило к эксплуатации три оптоволоконных FPV-комплекса украинского производства

Министерство обороны Украины кодифицировало три оптоволоконных FPV-комплекса производства предприятий АО "Украинская оборонная промышленность".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил генеральный директор УОП Герман Сметанин.

"Три оптоволоконные FPV-комплексы производства предприятий АО "Укроборонпром" успешно прошли кодификацию и межведомственные испытания с Национальной гвардией Украины", - говорится в сообщении.

По словам Сметанина, беспилотники способны преодолевать значительное расстояние, а использование оптоволоконных систем делает их нечувствительными к радиопомехам врага, что значительно повышает эффективность работы военных.

Глава Укроборонпрома отметил, что государственные производители вооружения сейчас активно осваивают новейшие технологии и готовы к их масштабированию.

