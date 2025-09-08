Держпідприємство Міноборони зекономило 511 мільйонів на закупівлі FPV-дронів. Як це вдалося зробити?

Індустрія дронів

Держпідприємство "Агенція оборонних закупівель" Міноборони заощадило майже 511 млн грн під час закупівлі FPV-дронів, застосувавши рамкові угоди на основі тактико-технічних характеристик – вимог до функціоналу та можливостей техніки.

Про це повідомила пресслужба агенції.

В АОЗ наголосили, що така процедура дозволила зберегти якість і водночас зменшити витрати.

"Впроваджена процедура дозволила заощадити понад пів мільярда державних коштів і водночас зберегти високу якість техніки", – зазначив керівник департаменту закупівель Міноборони Олександр Осадчий.

За словами директора АОЗ Арсена Жумаділова, економія становила майже 25% від очікуваної вартості, що дає змогу придбати більше дронів для Збройних Сил.

Загальна очікувана вартість закупівлі складала 2,06 млрд грн, за підсумками торгів контракти укладені на 1,55 млрд грн. Найбільша економія в окремому лоті перевищила 70 млн грн, у середньому – близько 25%.

Зокрема у кількох лотах економія була особливо відчутною:

при очікуваній вартості 202,3 млн грн переможець запропонував 141,2 млн грн (економія 61,1 млн грн);

177,8 млн грн → 106 млн грн (економія 71,8 млн грн);

177,8 млн грн → 120,1 млн грн (економія 57,7 млн грн).

Участь у торгах взяли вісім виробників, частина з них уже здійснила перші відвантаження.

В АОЗ додали, що закупівля проводилася у закритому модулі Prozorro, що гарантує захист чутливої інформації про постачальників. Подання пропозицій було можливим як напряму, так і через офіційного представника.

Також зазначається, що рамкова угода передбачає попередній відбір постачальників за базовими критеріями, після чого між ними проводяться конкретні тендери з чітко визначеними вимогами до продукції.

