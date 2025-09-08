БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Держпідприємство Міноборони зекономило 511 мільйонів на закупівлі FPV-дронів. Як це вдалося зробити?

Індустрія дронів

дрони,фпв,фпв-дрони,fpv-дрони

Держпідприємство "Агенція оборонних закупівель" Міноборони заощадило майже 511 млн грн під час закупівлі FPV-дронів, застосувавши рамкові угоди на основі тактико-технічних характеристик – вимог до функціоналу та можливостей техніки.

Про це повідомила пресслужба агенції.

В АОЗ наголосили, що така процедура дозволила зберегти якість і водночас зменшити витрати.

"Впроваджена процедура дозволила заощадити понад пів мільярда державних коштів і водночас зберегти високу якість техніки", – зазначив керівник департаменту закупівель Міноборони Олександр Осадчий.

За словами директора АОЗ Арсена Жумаділова, економія становила майже 25% від очікуваної вартості, що дає змогу придбати більше дронів для Збройних Сил.

Загальна очікувана вартість закупівлі складала 2,06 млрд грн, за підсумками торгів контракти укладені на 1,55 млрд грн. Найбільша економія в окремому лоті перевищила 70 млн грн, у середньому – близько 25%.

Зокрема у кількох лотах економія була особливо відчутною:

  • при очікуваній вартості 202,3 млн грн переможець запропонував 141,2 млн грн (економія 61,1 млн грн);
  • 177,8 млн грн → 106 млн грн (економія 71,8 млн грн);
  • 177,8 млн грн → 120,1 млн грн (економія 57,7 млн грн).

Участь у торгах взяли вісім виробників, частина з них уже здійснила перші відвантаження.

Читайте також: Атаки українських дронів вивели з ладу щонайменше 17% потужностей російських НПЗ, – Reuters

В АОЗ додали, що закупівля проводилася у закритому модулі Prozorro, що гарантує захист чутливої інформації про постачальників. Подання пропозицій було можливим як напряму, так і через офіційного представника.

Також зазначається, що рамкова угода передбачає попередній відбір постачальників за базовими критеріями, після чого між ними проводяться конкретні тендери з чітко визначеними вимогами до продукції.

Раніше повіялось, індустрія дронів в Україні вже сформована, настав час нарощувати м’язи, – виробники про ринок безпілотників.

Автор: 

Україна (74) економія (85) Prozorro (1815) дрони (462)
Якщо все так чудово чому і досі всі волонтери і війскові ходять з протянутой рукой клянча у населення гроші на дрони яких катастрафічно не вистачае.
показати весь коментар
08.09.2025 14:30 Відповісти
Сергій Стерненко, інформує Цензор.НЕТ.

"За нашими оцінками, зараз до 60% FPV, що йдуть за держзамовленням, непридатні до застосування взагалі або потребують серйозної переробки. Ще раз: більше половини із 2 млн FPV від держави - непридатні та лежать на складах. Скільки це у грошах? Мільярди", - зазначив він.

Стерненко називає дві причини: логістика від 1 до 6 місяців та потреба, яку формує Генштаб - там прямо дають на МО назви дронів, які треба купувати.

"А які в них характеристики чи чому мотори не тією стороною прикрутили - це не цікавить Генштаб. Тут або величезна корупція, або безпросвітна тупість. Або два в одному, не знаю. Та виправляти це потім доводиться нам", - підсумував він.

Джерело: https://censor.net/ua/n3572856
показати весь коментар
08.09.2025 14:33 Відповісти
Купили 2 млн, а придатний 1 млн.
Зекономили. Собі.

А шо не так у цифрах?
показати весь коментар
08.09.2025 15:05 Відповісти
Це 1 в одному - саботаж та державна зрада. Але сбу на чолі з малюком бігає за працівниками НАБУ, фальшуючи їм справи та шиючи їм держзраду.
показати весь коментар
08.09.2025 15:37 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3572856/sternenko-zayavyv-pro-problemu-z-fpv-dronamy-scho-vidomo А ця стаття не про них?
показати весь коментар
08.09.2025 14:34 Відповісти
в смислі накупили непотріб .
показати весь коментар
08.09.2025 14:36 Відповісти
Ціна впала, а якість збереглася?
Кому ви пи🤬те панове!
Накупляли китайського шлаку за копійки і передаєте це💩 військовим.
Що з цим 💩 далі робити, то вже вас не цікавить.
Щоб вас всіх бл🤬ді перекосило!!!😡
показати весь коментар
08.09.2025 14:53 Відповісти
До 60% FPV, що йдуть за держзамовленням, непридатні до застосування, - Стерненко Джерело: https://censor.net/ua/n3572856
показати весь коментар
08.09.2025 15:30 Відповісти
Держпідприємство "Агенція оборонних закупівель" Міноборони заощадило майже 511 млн грн під час закупівлі FPV-дронів, застосувавши рамкові угоди на основі тактико-технічних характеристик - вимог до функціоналу та можливостей техніки. ---(обрізали тактико-технічні характеристики .функціонал і можливості дронів.за рахунок чого стирили пів лярда гривень із української кишені)
показати весь коментар
08.09.2025 15:39 Відповісти

