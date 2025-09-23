Гривневі кредити для бізнесу в серпні подешевшали до 15,1% після зростання, – НБУ

В Україні середня ставка за гривневими кредитами корпоративному сектору після зростання в липні з 15,5% до 16,9% в серпні впала до 15,1% річних.

Попереднього разу дешевше гривневі кредити коштували в кінці минулого року, пише Інтерфакс-Україна з посиланням на дані Національного банку України.

Як зазначає Нацбанк, ставка валютних кредитів бізнесу залишилася на рівні 5,9% річних, тоді як гривневих кредитів для населення – на рівні 36,2% річних.

Щодо залучення депозитів юридичних осіб, то банки залишили середню ставку за ними у серпні на рівні 10,2% річних, тоді як ставка депозитів для населення збільшилася на 0,1 в.п. – до 11% річних.

Ставки за валютними депозитами у серпні для бізнесу зменшилися з 0,7% до 0,64%, тоді як для населення збільшилися з 0,94% до 1,01% річних.

Середня ставка за кредитами на міжбанківському ринку в серпні збільшилася відразу на 0,8 в.п. – до 16,5%, з-поміж іншого за кредитами овернайт – на 0,7 в.п., до 15,5% річних, відігравши падіння в липні.

Раніше повідомлялося, що більшість членів Комітету з монетарної політики Національного банку прогнозують зниження облікової ставки до 14,5% річних до кінця року.

До того правління Національного банку ухвалило рішення вчетверте поспіль зберегти облікову ставку на рівні 15,5% річних, де вона перебуває з березня.

Як підвищувалася облікова ставка?

Нагадаємо, у червні 2024 року правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 13,5% до 13%. З того часу і до грудня минулого року вона перебувала на цьому рівні.

Однак у грудні 2024 правління НБУ ухвалило рішення підвищити облікову ставку з 13% до 13,5% річних, у січні 2025 року облікову ставку підвищили до 14,5% річних, а у березні – до 15,5% річних.