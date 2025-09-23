БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Ціни у промисловості у серпні різко зросли, причина – подорожчання електроенергії, – Держстат. ІНФОГРАФІКА

В Україні почали зростати ціни виробників промисловості, – Держстат

Ціни виробників промислової продукції в Україні в серпні зросли на 7,3% порівняно з серпнем торік і на 4,7% – порівняно з липнем цього року.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Основним чинником зростання цін у серпні стала сфера постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря: на 9,4% більше, ніж у липні.

Також тенденцію до зростання має і річний показник промислової інфляції – в серпні він становив 7,3%, тоді як у липні був 4,7%. Тут драйвером зростання цін виступило виробництво харчових продуктів, де індекс збільшився на 19,5%, зокрема у м'ясопереробці – на 23,4%.

Як повідомлялося, наприкінці липня НКРЕКП в 1,6 раза підвищила граничні ціни на ринку електроенергії (так звані "прайс-кепи") у період з 17:00 до 23:00. У всіх інших часових проміжках прайс-кепи залишили на чинному рівні.

До того стало відомо, що промислове виробництво в Україні за підсумками першого півріччя 2025 року зменшилось на 3,9%, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

+1
Чому в нас електроенергія найдорожча в світі ????????
показати весь коментар
23.09.2025 17:31 Відповісти
+1
Це така підтримка вітчизняного виробника ві уряду?
показати весь коментар
23.09.2025 17:35 Відповісти
+1
Держава йде самим тупим шляхом-обідрати власнимх громадян замість скорочення держапарату зарплат і пенсій по 200-300тис
показати весь коментар
23.09.2025 18:05 Відповісти
Чому в нас електроенергія найдорожча в світі ????????
показати весь коментар
23.09.2025 17:31 Відповісти
А в Європі кацапи теж руйнують ТЕС и та дамби та окуповують АЕС?
показати весь коментар
23.09.2025 17:34 Відповісти
Та нуда, не впливає... Таку муйню ти кажеш... А трансформатори, ЛЕПи, підстанції кацапи виносять кожної ночі, це теж не впливає? Шо скажеш Європа це все постійно відновлює? Ну може дроти та трансформатори якісь і дає, але хто це все відновлює під обстілами постійними?
показати весь коментар
23.09.2025 17:47 Відповісти
Поцікався собівартістю з атомок для початку валянок лівий!Ахметка перепродує атомку в три дорога .Одні тупі зебуїни
показати весь коментар
23.09.2025 17:50 Відповісти
Не так ходи на електростанцію і відрами набирай по собівартості. Чого ти обурюєшся? А ти валянок хоч знаєш, що доставити електроенергію до споживача коштує в рази більше ніж сама її генерація?
показати весь коментар
23.09.2025 18:03 Відповісти
Не дивно,що країною керує клоун-нарік,виборці заслуговують на 100%
показати весь коментар
23.09.2025 17:52 Відповісти
Так чого тоді ьи аозмущаєся? Кого вибрав того і терпи
показати весь коментар
23.09.2025 18:05 Відповісти
Не обирав я цього довбойоба квартального.
показати весь коментар
23.09.2025 18:10 Відповісти
Та зараз всі так кажуть... Ладно, проїхали... Але я точно не голосував за нього бо в лікарні лежав.
показати весь коментар
23.09.2025 18:16 Відповісти
Ще мало зериги обдирають людей
показати весь коментар
23.09.2025 17:54 Відповісти
А чому автогаз дорогий??А тому,що його підтянули під вартість бензину акцизом ,а ідиоти типу тебе теж скажуть,що причина у війні!!
показати весь коментар
23.09.2025 17:55 Відповісти
На жаль на війну треба дуже багато грошей, це так... Не може воююча країна собі дозволити продавати товари не першої необхідності по собівартості.
показати весь коментар
23.09.2025 17:59 Відповісти
Держава йде самим тупим шляхом-обідрати власнимх громадян замість скорочення держапарату зарплат і пенсій по 200-300тис
показати весь коментар
23.09.2025 18:05 Відповісти
Ну тут є моменти. Але навіть тим хто зараз отримує такі пенсії взяти і взагалі їх не виплачувати то це ситуацію не врятує. З моральної точки зору це звичайно потрібно. У мене дочка працює в соціальній сфері по захисту дітей, роботи зараз коли почалась велика війна в рази більше стало, а штат працівників не збільшили. Може в кабміні і роздутий штат, але не на місцях.
показати весь коментар
23.09.2025 18:11 Відповісти
Депутати підіймають собі зарплату під час війни!Підвищення цін іде утримання підорів,шо нічого для людей не роблять
показати весь коментар
23.09.2025 18:09 Відповісти
На жаль ми без парламентаризму не можемо потрапити в цивілізоване суспільство до якого ми прагнемо. Ми ж прагнемо демократії, а вона реалізується через парламент. А от кого обирають туди, це вже залежить від суспільства. Якщо хворе суспільство то хворіє і парламент.
показати весь коментар
23.09.2025 18:21 Відповісти
Це не впливає на ціну аж ніяк!!Окупована АЕС це мінус експорт.Европа допомагає с відновлення енергетики коштами.
показати весь коментар
23.09.2025 17:46 Відповісти
Та нуда, не впливає... Таку муйню ти кажеш... А трансформатори, ЛЕПи, підстанції кацапи виносять кожної ночі, це теж не впливає? Шо скажеш Європа це все постійно відновлює? Ну може дроти та трансформатори якісь і дає, але хто це все відновлює під обстілами постійними?
показати весь коментар
23.09.2025 17:48 Відповісти
Це така підтримка вітчизняного виробника ві уряду?
показати весь коментар
23.09.2025 17:35 Відповісти
На електрику вітчизняної генерації могли б і знизити ціни відстоявши хоч одну позиції проти вимог МВФ. Пересічні щастя б отримали. А так накопичують лише ненависть до влади і влада продовжує генерувати до себе ту ненависть з боку трудового народу.
показати весь коментар
23.09.2025 17:50 Відповісти
Якщо зростають ціни, значить зростає оборот, відповідно і податки теж. То чому зарплати на місці?
показати весь коментар
23.09.2025 18:17 Відповісти
Що то твориться, що знову отой Порешенко ввів свій "Ротердам +" і лізе в кишеню кожному українцю, підставляючи простого мальчіка від наріду, що на лісапеді... Чи то вже "прастой мальчік від наріду" стреже той нарід? Правильно Боневтіке, стрижи(голи) вівців, вони цього заслужили, вони зробили себе разом у 2019 роців.
показати весь коментар
23.09.2025 18:25 Відповісти

