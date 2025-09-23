Ціни у промисловості у серпні різко зросли, причина – подорожчання електроенергії, – Держстат. ІНФОГРАФІКА

Ціни виробників промислової продукції в Україні в серпні зросли на 7,3% порівняно з серпнем торік і на 4,7% – порівняно з липнем цього року.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Основним чинником зростання цін у серпні стала сфера постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря: на 9,4% більше, ніж у липні.

Також тенденцію до зростання має і річний показник промислової інфляції – в серпні він становив 7,3%, тоді як у липні був 4,7%. Тут драйвером зростання цін виступило виробництво харчових продуктів, де індекс збільшився на 19,5%, зокрема у м'ясопереробці – на 23,4%.

Як повідомлялося, наприкінці липня НКРЕКП в 1,6 раза підвищила граничні ціни на ринку електроенергії (так звані "прайс-кепи") у період з 17:00 до 23:00. У всіх інших часових проміжках прайс-кепи залишили на чинному рівні.

До того стало відомо, що промислове виробництво в Україні за підсумками першого півріччя 2025 року зменшилось на 3,9%, порівняно з аналогічним періодом минулого року.