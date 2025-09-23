Завод "Газпрому" в Астрахані зупинив виробництво пального після атаки українських дронів, – Reuters

Астраханський газопереробний завод (ГПЗ) "Газпрому" зупинив виробництво моторного палива 22 вересня після пожежі, спричиненої атакою дрона.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на три джерела в галузі.

За словами співрозмовників агентства, полум'я охопило установку з виробництва конденсату потужністю 3 мільйони тонн на рік, яка забезпечує виробництво бензину і дизельного пального.

Вони додали, що завод зможе відновити виробництво лише через кілька тижнів або місяців.

Санкт-Петербурзька товарна біржа призупинила продаж оптових партій палива з Астраханського заводу з понеділка.

Місцевий губернатор Ігор Бабушкін заявив у понеділок, що промислове підприємство у регіоні стало ціллю дронів. Він не вказав назву підприємства.

Як повідомлялося, на початку лютого українські дрони вже атакували Астраханський ГПЗ, після чого він зупинив виробництво палива. За даними джерел Reuters, пошкоджений блок відновив роботу лише наприкінці серпня.

Астраханський газопереробний завод (ГПЗ) "Газпрому" розташований поблизу Каспійського моря, приблизно за 1675 км від українського кордону. За даними галузевих джерел, у 2024 році завод переробив 1,8 мільйона тонн стабільного конденсату, виробивши 800 тис. тонн бензину, 600 тис. тонн дизельного палива та 300 тис. тонн мазуту.