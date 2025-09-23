Стрімінговий сервіс, відомий серіалами "Гра престолів" та "Ейфорія", заходить в Україну

Стрімінговий сервіс HBO Max запустив локалізований для України сайт і повідомив, що незабаром стане доступним в Україні.

Як свідчить інформація на сайті сервісі, HBO Max буде доступний на обраних телефонах, планшетах, комп'ютерах, телевізорах, стрімінгових пристроях, тюнерах та ігрових консолях.

Для українців будуть доступними два плани: стандартний за 7,99 євро на місяць та преміум – за 9,99 євро на місяць. Крім того, буде можливість додатково проплатити перегляд спортивного контенту за 3 євро на місяць.

Дата запуску платформи в Україні поки невідома, але на сайті зазначається, найближчими тижнями з'явиться додаткова інформація.

HBO Max – це стрімінговий сервіс, який був запущений у травні 2020 року компанією WarnerMedia, що наразі входить до Warner Bros. Discovery. Платформа поєднує контент телеканалу HBO з фільмами та серіалами Warner Bros., а також оригінальні проєкти Max Originals. Серед найпопулярніших серіалів, які випускає HBO, – "Гра престолів" (Game of Thrones), "Дім дракона" (House of the Dragon)", Спадкоємці" (Succession), "Ейфорія" (Euphoria), "Білий лотос" (The White Lotus), "Справжній детектив" (True Detective) та інші.

У червні повідомлялося, що американський медіаконгломерат Warner Bros. Discovery оголосив про плани розділити компанію, звільнивши її від сплати податків, на дві публічні компанії, що дозволить кожній із них максимально використати свій потенціал.