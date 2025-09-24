Євросоюз виділить 200 мільйонів євро на проєкт Олени Зеленської з безкоштовного харчування школярів

Євросоюз виділить 200 мільйонів євро (бллизько 10 млрд грн за поточним курсом) на забезпечення харчування школярів в України.

Про це президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила під час засідання Міжнародної коаліції за повернення українських дітей у Нью-Йорку, передає Інтерфакс-Україна.

"Я рада оголосити сьогодні, що ми готові виділити близько 200 мільйонів євро на забезпечення шкільним харчуванням. Ви сказали, наскільки це важливо. І я рада підтримати вас тут", – сказала очільниця Єврокомісії.

Як повідомлялося, 20 серпня Верховна Рада ухвалила зміни до закону "Про державний бюджет України на 2025 рік", які передбачають збільшення невійськових видатків на загальну суму близько 40 мільярдів гривень.

Зокрема, 4,6 млрд грн виділено на харчування учнів початкових класів в усіх областях та 5-11 класів – на прифронтових територіях.

Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко заявляла, що у 2026 році харчування стане безкоштовним для усіх школярів з 1 по 11 класи.

Нагадаємо, реформа шкільного харчування опікується безпосередньо перша леді Олена Зеленська.