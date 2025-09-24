Китайські автомобілі вперше обігнали Audi та Renault за обсягами продажів у Європі. ІНФОГРАФІКА

Європейський ринок нових легковиків у серпні зріс на 5% – до 790 177 реєстрацій.

Зростання забезпечили Німеччина (+5,0%), Польща (+15%), Іспанія (+18%) та Австрія (+25%), свідчать дані JATO Dynamics.

Зазначається, що продажі BEV (електромобілів) зросли на 27%, порівняно з аналогічним періодом минулого року, і сягнув рекордної частки 20,2% – це на 3,6 процентного пункта вище, ніж роком раніше. Від початку 2025 року в Європі зареєстровано 1,54 млн BEV. На тлі традиційно "тихого" серпня в Італії ефект частки виглядає вищим, зазначив аналітик JATO Феліпе Муньйос.

PHEV (гібридні авто) показали ще сильнішу динаміку – було продано 83,9 тис. одиниць (+59% р/р), їх частка сягнула 10,6%. На тлі вищих тарифів на імпорт BEV китайські бренди активніше зайшли у PHEV: їхні реєстрації зросли з 779 у серпні 2024 року до 11 064. BYD увійшов у топ-10 брендів PHEV, а серед моделей у десятці – BYD Seal U, Jaecoo J7 та MG HS.

Загалом на китайські бренди припало понад 43,5 тис. зареєстрованих авто (+121% р/р), що вперше перевищило європейські продажі Audi (41,3 тис.) та Renault (37,8 тис.).

Попри наявність близько 40 марок китавйських авто, на першу п’ятірку – MG, BYD, Jaecoo, Omoda, Leapmotor – припало майже 84% всіх продажів. MG випередив Tesla і Fiat, BYD – Suzuki та Jeep, а Jaecoo й Omoda обійшли Alfa Romeo та Mitsubishi.

В рейтингу окремих моделей лідирував Volkswagen T-Roc – майже 14,7 тис. реєстрацій (+14% р/р). Його "старший брат" Tiguan став четвертим (+23%), тоді як Hyundai Tucson – шостим (+28%). Попри падіння реєстрацій Tesla Model Y на 38% р/р, вона надалі зберігає статус найпопулярнішого електромобіля Європи за підсумками січня-серпня з відривом майже у 2 тис. авто від другого місця, яке посіла Skoda Elroq.

Раніше повідомлялось, що українці щомісяця знімають з обліку понад дві тисячі авто через вибракування. Зокрема, у серпні офіційно списали 1 666 легкових, 405 вантажних авто та 73 автобуси, повідомляє Інститут досліджень авторинку.