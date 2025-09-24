БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Китайські автомобілі вперше обігнали Audi та Renault за обсягами продажів у Європі. ІНФОГРАФІКА

авто

Європейський ринок нових легковиків у серпні зріс на 5% – до 790 177 реєстрацій.

Зростання забезпечили Німеччина (+5,0%), Польща (+15%), Іспанія (+18%) та Австрія (+25%), свідчать дані JATO Dynamics.

Зазначається, що продажі BEV (електромобілів) зросли на 27%, порівняно з аналогічним періодом минулого року, і сягнув рекордної частки 20,2% – це на 3,6 процентного пункта вище, ніж роком раніше. Від початку 2025 року в Європі зареєстровано 1,54 млн BEV. На тлі традиційно "тихого" серпня в Італії ефект частки виглядає вищим, зазначив аналітик JATO Феліпе Муньйос.

авто

PHEV (гібридні авто) показали ще сильнішу динаміку – було продано 83,9 тис. одиниць (+59% р/р), їх частка сягнула 10,6%. На тлі вищих тарифів на імпорт BEV китайські бренди активніше зайшли у PHEV: їхні реєстрації зросли з 779 у серпні 2024 року до 11 064. BYD увійшов у топ-10 брендів PHEV, а серед моделей у десятці – BYD Seal U, Jaecoo J7 та MG HS.

Загалом на китайські бренди припало понад 43,5 тис. зареєстрованих авто (+121% р/р), що вперше перевищило європейські продажі Audi (41,3 тис.) та Renault (37,8 тис.).

Попри наявність близько 40 марок китавйських авто, на першу п’ятірку – MG, BYD, Jaecoo, Omoda, Leapmotor – припало майже 84% всіх продажів. MG випередив Tesla і Fiat, BYD – Suzuki та Jeep, а Jaecoo й Omoda обійшли Alfa Romeo та Mitsubishi.

Читайте більше важливих новин у Telegram-каналі БізнесЦензор

В рейтингу окремих моделей лідирував Volkswagen T-Roc – майже 14,7 тис. реєстрацій (+14% р/р). Його "старший брат" Tiguan став четвертим (+23%), тоді як Hyundai Tucson – шостим (+28%). Попри падіння реєстрацій Tesla Model Y на 38% р/р, вона надалі зберігає статус найпопулярнішого електромобіля Європи за підсумками січня-серпня з відривом майже у 2 тис. авто від другого місця, яке посіла Skoda Elroq.

 автоавто

Раніше повідомлялось, що українці щомісяця знімають з обліку понад дві тисячі авто через вибракування. Зокрема, у серпні офіційно списали 1 666 легкових, 405 вантажних авто та 73 автобуси, повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Топ коментарі
+3
хороший автомобіль не може бути дешевий. китайський хлам тільки на рашку.
показати весь коментар
24.09.2025 19:32 Відповісти
+2
Чого Китай і добивався, підтримуючи Росію у війні...
показати весь коментар
24.09.2025 19:52 Відповісти
+2
Ціна грає роль - навіть багаті європейці купилися - Тесла 40 тис -- BYD 20 тис
показати весь коментар
24.09.2025 19:56 Відповісти
От тобі й китайські авто - вже й Європа купує
показати весь коментар
24.09.2025 19:32 Відповісти
Ціна грає роль - навіть багаті європейці купилися - Тесла 40 тис -- BYD 20 тис
показати весь коментар
24.09.2025 19:56 Відповісти
Прогрес пре "семимильними кроками"... Просто невигідно випускать "довгограючу" техніку - вона морально старіє ще до того, як відпрацьовує строки служби... У мене один з телевізорів - з японським кінескопом. Працює вже три десятки років. А от шукать до нього напівпровідники, майстри "задовбуються - бо таких уже не випускають...
показати весь коментар
24.09.2025 20:29 Відповісти
Так - от німці не заморочуються - 100 тис проїздив і продав
показати весь коментар
24.09.2025 20:34 Відповісти
Але німці і програму ввели нову - вони міняють старий автобобіль, на скидку при покупці нового. Адже метал не "старіє"... А шестерні та інші деталі, виробляють з легованих металів. А вони дорого коштують...
показати весь коментар
24.09.2025 20:42 Відповісти
В китайців держава спонсорує випуск авто. А в усьому іншому світі така схема називається "нечесна конкуренція" і заборонена.
(Це я безвідносно до якості, бо я не експерт в китайському автопромі).
показати весь коментар
24.09.2025 20:21 Відповісти
питань не має. згоден повністю. але я перепрошую, мене якось влаштовує мій лінкольн авіатор. я не буду купляти фігню на кшалт біде чи сунь фуй в чай чи ксіомі турбо макс плюс про міні на фермі. мені оє життя дорожче а не пів кілограмові смарт фони на колесах.
показати весь коментар
24.09.2025 20:24 Відповісти
Ну тут грає роль ціновий фактор. Китаєць при всих розкладах 100000 пробіжить і можно здавати на металобрухт,так само і європейські авто на сьогодні роблять на пробіг тих самих сто тисяч,але ціна набагато дорожче за китайця,якщо раніш власник купував мерса 123,то на ньому можно було пробігти мільйон,а *******--сто тисяч і починаються проблеми,одна електро-форсунка коштує до 1000Євро,трішки добавити і новий китаєць!!
показати весь коментар
24.09.2025 19:39 Відповісти
От не знаю, ким треба бути, щоб досі купувати щось серйозне китайське.

Може ідіотам простіше одразу застрелитися ніж так складно фінансувати своє вбивство?
показати весь коментар
24.09.2025 19:50 Відповісти
Китай наполняя весь мир дешевой продукцией сдерживает инфляцию, обесценивание доллара и евро.
показати весь коментар
24.09.2025 19:57 Відповісти
Мені пофіг на мотиви комуністів. Китай - ворог і спонсор людожерів.

Комуністів треба знищувати, а не давати їм свої гроші.
показати весь коментар
24.09.2025 20:05 Відповісти
то зроби український електрокар
щоб як тесла або порш або зікр
але за 20тис
а не 80 як тесла
показати весь коментар
24.09.2025 20:30 Відповісти
Це ти про Сосію розказуєш де китай захопив всі ринки і Сосія тепер не має інфляції а тільки процвітає? Яким же потрібно бути дебілом щоб нести таку єресь
показати весь коментар
24.09.2025 20:29 Відповісти
Головний спонсор війни жовтопикі китайці
показати весь коментар
24.09.2025 20:14 Відповісти
Ніфіга не поняв. В заголовку написано шо китайці обійшли, в статті в тексті і на картинках - ніфіга подібного нема і лідери все ще європейські бренди.
Брєд якийсь.
Брєд якийсь.
показати весь коментар
24.09.2025 20:19 Відповісти
Чи вони Теслу вже зарахували до китайців?
показати весь коментар
24.09.2025 20:22 Відповісти
Тесла - Маск - але її також виготовляють в Шанхаї
показати весь коментар
24.09.2025 20:26 Відповісти
Только лохи покупают китайчатину.
Опытные автолюбители покупают новыми нормальные бренды, что бы потом продать за нормальные деньги на вторичном рынке.
показати весь коментар
24.09.2025 20:25 Відповісти
електромобиль? з кінченой батареею?
показати весь коментар
24.09.2025 20:31 Відповісти
Ось вам млять і санкції. Китай зохоплює Європу вже даже автомобілями. А потім підуть китайські запчастини до цих корит. І буде так як на Сосії чи Бульбосрані де кацапського вже немає нічого
показати весь коментар
24.09.2025 20:27 Відповісти
Через 10 років сквозна корозія, але знайдуться ті хто будуть купляти в третіх країнах на вторинці...
показати весь коментар
24.09.2025 20:28 Відповісти
де? в алюмінії?
показати весь коментар
24.09.2025 20:35 Відповісти
якщо новий зікр (фарш там крутішиц за теслу) 40 тис з батареею 100квт
то який дурень купить німця за 80 тис?
тіко ідіот
показати весь коментар
24.09.2025 20:33 Відповісти

