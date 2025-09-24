Оператори протимінної діяльності зможуть пройти сертифікацію у "Дії", це займе близько місяця, – Свириденко

Оператори протимінної діяльності зможуть пройти майже всі етапи сертифікації онлайн на платформі "Дія".

Про це прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила у Telegram.

"Запускаємо онлайн-сертифікацію операторів протимінної діяльності в "Дії". Відтепер майже всі етапи можна пройти дистанційно: від подання заявки на сертифікацію до апеляції. Єдине, що залишиться офлайн, – це виїзна перевірка на місці", – написала Свириденко.

Вона уточнила, що для операторів та органів сертифікації в "Дії" передбачені окремі кабінети, що дозволить їм швидко обмінюватися документами й коментарями. Кожен етап має чіткі терміни, а мінімальний час сертифікації становитиме від 1 місяця, запевнила очільниця уряду.

Свириденко додала, що станом на зараз в Україні зареєстровано 125 операторів, 8 з них – іноземні.

Як повідомлялося, аудит Рахункової палати встановив, що нинішня система гуманітарного розмінування в Україні є фрагментарною та недостатньо ефективною і не відповідає масштабам мінної загрози.

За оцінкою аудиторів, близько чверті території країни – понад 13,9 млн га – зазнали впливу бойових дій. Через забруднення вибухонебезпечними предметами 9,85 млн га сільгоспземель у 10 регіонах недоступні для безпечного використання.

Від 2022 року до липня 2025-го за національними стандартами розміновано та повернуто у використання 7,75 тис. га сільгоспугідь – лише 0,08% від площі забруднених земель. Ще 403 тис. га повернуто аграріям у спрощеному порядку. За таких темпів повне очищення сільськогосподарських земель триватиме орієнтовно 83 роки.