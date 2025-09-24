Прокуратура оскаржує в судах видачу 110 дозволів на надрокористування, – генпрокурор Кравченко

Наразі в судах оскаржуються понад 110 незаконно отриманих дозволів на надрокористування, а 10 таких позовів вже задоволено.

Про це генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив на відкритті першого міжнародного форуму United by mining у Києві, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За його словами, прокуратура щотижня оголошує нові підозри та скеровує справи до суду. Серед основних порушень він назвав незаконний видобуток, фіктивні договори, маніпуляцію на аукціонах зі спецдозволами, заниження цін під час продажу ресурсів, завдання шкоди довкіллю.

"Майже щотижня прокуратура оголошує нові підозри та спрямовує справи до суду. Так, наприклад, з червня цього року прокурори повідомили понад 60 підозр за фактами незаконного видобутку. До суду вже спрямовано 47 обвинувальних актів. У судах оскаржується понад 110 незаконних отриманих дозволів, з яких вже 10 задоволено", – наголосив генпрокурор.

Він додав, що також виявлено порушення під час продажу понад 20 спецдозволів та подано 12 позовів.

Як повідомлялось, раніше Офіс генпрокурора запустив цифровий портал "СтопТиск" для фіксації випадків неправомірного втручання правоохоронців у діяльність компаній.