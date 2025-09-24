БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Уряд РФ різко погіршив прогноз для економіки на 2025-2026 роки. Але цифри видалили відразу після публікації

Мінекономіки РФ різко погіршило прогноз економіки на 2025-2026 роки

Мінекономіки РФ оновило макроекономічний прогноз на 2025-2026 роки, суттєво погіршивши основні показники.

Оновлені дані із посиланням на міністерство оприлюднило російське видання "Коммерсант", але згодом видалив матеріал, повідомляє The Bell.

Згідно з оприлюдненою інформацією, прогноз зростання ВВП РФ у 2025 році знижено до 1% із 2,5% у попередньому прогнозі, у 2026 році – до 1,3% із 2,4%.

Прогноз інвестицій на 2026 рік змінено з +3% на "мінус" 0,5%.  У Мінекономрозвитку РФ це пояснили "високою базою останніх років" і жорсткою монетарною політикою.

За оновленим прогнозом, зростання промислового виробництва уповільниться до 1,5% у 2025 році (у попередньому прогнозі очікувалося зростання на 2,6%) і 2,3% у 2026 році (було 2,9%). Водночас зовнішньоторговельна кон'юнктура виглядає кращою – профіцит торгівлі товарами у 2025 році оцінено в $106,9 млрд проти $86,8 млрд у квітневій версії прогнозу.

Курс рубля в середньому за 2025 рік закладено на рівні 86,1 руб./$, у 2026 році передбачається його ослаблення до 92,2 руб./$. Базова ціна Brent у модельних розрахунках – $70 у 2025-2027 роках (раніше для 2026-2027 років очікували $72).

Раніше повідомлялось, що Міністерство фінансів РФ внесли на розгляд уряду проєкт федерального бюджету на 2026 рік та пакет супровідних законопроєктів, які передбачають підвищення ставки податку на додану вартість (ПДВ) з 20 до 22%. У російському міністерстві прямо вказують, що підвищення податків необхідне для фінансування війни.

Так що рашка вже здихає, чи ні?
24.09.2025 14:22 Відповісти
Не так швидко, інерція - страшна сила.
Можливо, якась цікава подія все змінить, хоч шансів на це небагато...
24.09.2025 14:32 Відповісти
Цікава подія в Україні може все змінити...
24.09.2025 14:48 Відповісти
Ввп росте, профіцит зовнішньої торгівлі. Здихає у мріях зесекти.
24.09.2025 14:47 Відповісти

