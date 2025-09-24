Угода про надра: В уряді розповіли, як працюватиме спільний із США інвестиційний фонд

Американсько-український інвестиційний фонд відбудови із стартовим капіталом $150 млн може виступати міноритарним інвестором у видобувних проєктах разом з іншими інвесторами та має стати маркетмейкером ринку.

Про це член керівної ради фонду, заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Єгор Перелигін заявив на першому міжнародному форумі Національної асоціації добувної промисловості України United by Mining, передає Інтерфакс-Україна.

"Завдання і концепція, за якою ми будемо працювати, – це те, що за рахунок цього seed-капіталу можна, можливо, зайти на міноритарні частки в цікавих для фонду проєктах. Але головне завдання – це те, що фонд є де-факто маркетмейкером", – сказав Перелигін.

"Ми будуємо систему таким чином, що фонд буде маркетмейкером на ринку критичної сировини, що фонд буде маркетмейкером гірничовидобувної галузі, і фонд може на рахунок свого seed-капіталу залучати коінвесторів. Фонд хоче бачити стратегічних партнерів", – додав представник України у керівній раді фонду.

За його словами, на кожен долар, який фонд буде інвестувати в цікавий для нього проєкт, він намагатиметься залучати 2-4 долари додатково від інших інвесторів.

"Ми вбачаємо фонд як інструмент для того, щоб просувати, по-перше, уявлення довгострокового капіталу на ринку. Друге – це… інструмент, який дає додаткові умови і додаткову стабільність для інших інвесторів, в тому числі великих стратегічних інвесторів з іноземних юрисдикцій, які до цього не хотіли інвестувати в Україну. І третє – ми говоримо про те, що фонд може забезпечити стабільність у реалізації продукції", – додав Перелигін.

Він пояснив, що йдеться про довгострокові контракти.

За його словами, фонд за рахунок наданих йому інструментів може або сам бути покупцем продукції, або стати каналом для реалізації контрактів з великими споживачами критичної сировини.

Водночас Перелигін зазначив, що до затвердження інвестиційних протоколів фонду, яке очікується протягом двох місяців, він поки не розкриватиме деталей того, в які проєкти та на яких умовах інвестуватиме фонд.

Як повідомлялося, минулого тижня Міжнародна корпорація з фінансування розвитку США (DFC) оголосила про зобов'язання внести перші $75 мільйонів до Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. Таку ж суму внесе уряд України.

Нагадаємо, 3 вересня відбулося перше засідання керівної ради американсько-українського Інвестиційного фонду відбудови – ключового органу управління, до складу якого увійшли по три представники від України та США.

Американська сторона делегувала міністра фінансів Скотта Бессента, головного інвестиційного директора DFC Коннора Коулмена, віцепрезидента і генерального юрисконсульта DFC Роберта Стеббінса.

Кабінет Міністрів обрав трьох представників від України до керівної ради спільного українсько-американського Інвестиційного фонду відбудови. Ними стали міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев, заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Єгор Перелигін та державний секретар Міністерства закордонних справ Олександр Карасевич.

Детальніше читайте у матеріалі: Україна та США підписали історичну угоду про надра. Що вона передбачає?