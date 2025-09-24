БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
247 4

Ірландія виділить Україні 35 мільйонів євро для підтримки населення

Ірландія надасть Україні 35 мільйонів євро додаткового фінансування

Ірландія надасть Україні додаткове фінансування в розмірі 35 млн євро для підтримки українців.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга за підсумками зустрічі з ірландським колегою Саймоном Гаррісом на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

"Ми зосередилися на подальших двосторонніх контактах на різних рівнях, дипломатичних зусиллях для забезпечення справедливого миру та гарантій безпеки для України, а також на постійній підтримці Ірландією нашого шляху європейської інтеграції та Міжнародної коаліції за повернення українських дітей", – зазначив Сибіга.

У травні повідомлялося, що в Ірландії невдовзі закриється значна кількість центрів, які надають житло біженцям із України.

14 травня уряд Ірландії ухвалив рішення зменшити виплати до 38,80 євро ($41,96) з 220 євро після аналогічного скорочення виплат для новоприбулих біженців у березні. Це зменшило кількість українців, які шукають притулку в Ірландії.

Автор: 

Ірландія (62) допомога (1633) фінансування (2131)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ірландці, нащо ви даєте гроші, якщо їх 100% вкрадуть? Потім не скаржіться що буба вас дурить
показати весь коментар
24.09.2025 16:48 Відповісти
Чи не кричи так, грошей не буде. Хоча все одно від цього пирога тобі нічого не дістанеться.
показати весь коментар
24.09.2025 16:52 Відповісти
показати весь коментар
24.09.2025 16:48 Відповісти
О, кошерне населення кварталу - кошерної банди Єрмака-Зеленського-Міндіча - має ще гроші для дерибану.
А УКРАЇНЦІ ???????
Як заявив найкращий друг Зеленського - співвласник 95кварталу - Тімур Міндіч:
''- в рот я **** етіх украінцев''...
показати весь коментар
24.09.2025 17:20 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 