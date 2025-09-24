Ірландія виділить Україні 35 мільйонів євро для підтримки населення

Ірландія надасть Україні додаткове фінансування в розмірі 35 млн євро для підтримки українців.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга за підсумками зустрічі з ірландським колегою Саймоном Гаррісом на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

"Ми зосередилися на подальших двосторонніх контактах на різних рівнях, дипломатичних зусиллях для забезпечення справедливого миру та гарантій безпеки для України, а також на постійній підтримці Ірландією нашого шляху європейської інтеграції та Міжнародної коаліції за повернення українських дітей", – зазначив Сибіга.

У травні повідомлялося, що в Ірландії невдовзі закриється значна кількість центрів, які надають житло біженцям із України.

14 травня уряд Ірландії ухвалив рішення зменшити виплати до 38,80 євро ($41,96) з 220 євро після аналогічного скорочення виплат для новоприбулих біженців у березні. Це зменшило кількість українців, які шукають притулку в Ірландії.