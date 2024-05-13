Ірландія планує зменшити допомогу українським біженцям

Ірландія цього тижня розгляне можливість скорочення державної підтримки шукачів притулку та біженців із України з метою привести систему у відповідність до системи інших європейських країн.

Про заявив прем'єр-міністр країни Саймон Гарріс, передає Reuters.

Як повідомляється, більше 100 тис. українців втекли до Ірландії після вторгнення Росії в Україну, тоді як кількість шукачів притулку з решти світу майже потроїлася порівняно з рівнями до пандемії – до понад 13 тис. у 2022 і 2023 роках. Цього року кількість шукачів притулку досягла 7,7 тис.

"Нам потрібно дивитися на узгодженість соціального забезпечення. Нам потрібно дивитися на внесок, який люди, які мають статус (біженця, – ред.), повинні робити для проживання. Нам потрібно дивитися на те, щоб будь-хто на роботі працював легально, щоб було більше інспекцій на робочих місцях", – сказав Гарріс.

Він зазначив, що має бути послідовний підхід до людей, які приїхали з України, і що підтримка не має базуватися на тому, коли вони прибули.

Раніше Ірландія скоротила допомогу українським біженцям, які користуються державним житлом, які прибули після середини березня цього року, до 38,8 євро на тиждень з 220 євро та встановила 90-денний ліміт на час, протягом якого вони можуть залишатися в державному житлі.

Зміни не стосувалися 70 тис. українців, які вже користувалися тією чи іншою формою державного житла.

Кількість українських біженців

Раніше віцепремʼєр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила, що Україна та Європейська Комісія домовилися, що статус тимчасового захисту для українців у Євросоюзі переглянуть, коли покращиться безпекова ситуація. Утім, наразі умов для цього немає.

Станом на кінець березня статус тимчасового захисту в країнах ЄС мали 4,21 млн українців. За місяць кількість українських біженців зменшилася одразу в дев'яти країнах Євросоюзу.

На кінець 2023 року статус тимчасового захисту в країнах ЄС мали 4,3 млн громадян.

При цьому у Міжнародній організації з міграції не очікують потоку українських біженців, аналогічного до того, що був на початку повномасштабного вторгнення Росії.