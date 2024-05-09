Євросоюз продовжить статус тимчасового захисту для українців, – віцепрем’єрка

Україна та Європейська комісія домовилися, що статус тимчасового захисту для українців у Євросоюзі переглянуть, коли покращиться безпекова ситуація. Утім, наразі умов для цього немає.

Про це повідомила віцепремʼєр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час Міжнародного саміту міст і регіонів, передає Укрінформ.

"Я перебуваю в постійному діалозі з комісаркою ЄС з питань міграції та внутрішніх справ із (Ільвою Йоганссон, – ред.) самого 24 лютого 2022 року, кожні три місяці оцінюємо ситуацію. Ми неодноразово обговорювали з нею питання повернення українців, продовження рішення про тимчасовий захист. Я вчора мала з нею розмову. Ми вирішили, що статус тимчасового захисту буде продовжений,.. тому що безпекові умови не дозволяють ухвалити будь-яке інше рішення", – зазначила вона.

За словами віцепрем’єрки, Україна має домовленість з Європейською комісією: щойно безпекова ситуація зміниться, статус тимчасового захисту переглядатиметься таким чином, щоб відбувався плавний процес повернення українців. Але зараз умов для такого рішення немає.

Читайте також: Примусового повернення українських чоловіків із-за кордону не буде, – віцепрем’єрка Стефанішина

Стефанішина також наголосила, що питання мобілізації, реєстру військовозобов’язаних і статусу тимчасового захисту не повʼязані між собою.

"Ми зафіксували це вчора на перемовинах із Ільвою Йоганссон. Є наш внутрішній процес, нам треба забезпечити облік військовозобовʼязаних. Це здійснюється через низку дипломатичних кроків по лінії дипломатичної, консульської роботи", – сказала урядовиця.

Як повідомлялося, станом на кінець березня статус тимчасового захисту в країнах ЄС мали 4,21 млн українців. За місяць кількість українських біженців зменшилася одразу в дев’яти країнах Євросоюзу.