Російським силовикам і суддям підвищили зарплати вдвічі більше від запланованого

Президент Росії Владімір Путін підписав низку указів про індексацію окладів державних службовців, дипломатів, силовиків та суддів. Згідно з документами, опублікованими на порталі правових актів РФ, з 1 жовтня їхні зарплати збільшаться на 7,6%.

В указі зазначається, що підвищуються місячні оклади федеральних держслужбовців залежно від посади і присвоєного класного чину, пише The Moscow Times.

Аналогічна індексація передбачена для працівників Міністерства закордонних справ, співробітників дипмісій та консульських установ – їхні оклади скоригують відповідно до дипломатичних рангів.

Окремими указами Путін збільшив грошову винагороду генерального прокурора Росії та голови Слідчого комітету.

Також Путін підписав указ про підвищення посадових окладів суддів Конституційного суду, Верховного суду, федеральних судів загальної юрисдикції, арбітражних судів та світових суддів суб'єктів РФ.

Підвищення зарплат торкнеться і силових структур. Індексація на 7,6% з 1 жовтня торкнеться військовослужбовців, співробітників МВС, Росгвардії, працівників кримінально-виконавчої системи та органів примусового виконання. Із цієї дати буде проіндексовано і пенсії пенсіонерів силових відомств.

Раніше депутат Держдуми РФ Алексєй Говирін повідомив, що зарплати співробітників низки федеральних відомств буде підвищено на 7,6% замість раніше запланованих 4,5%. Таке рішення було ухвалено у зв'язку із зростанням інфляції.

Раніше стало відомо, що Міністерство фінансів РФ внеслона розгляд уряду проєкт федерального бюджету на 2026 рік та пакет супровідних законопроєктів, які передбачають підвищення ставки податку на додану вартість (ПДВ) з 20 до 22%. У російському міністерстві прямо вказують, що підвищення податків необхідне для "фінансування оборони та безпеки".

Нагадаємо, за даними російського Мінфіну, дефіцит федерального бюджету РФ за підсумками січня-липня 2025 рок сягнув 4,9 трлн руб., що у 4,4 раза більше, ніж на ту саму дату роком раніше (1,1 трлн руб.). При цьому бюджетні видатки зросли на 21% – до 25,19 трлн руб., а доходи – лише на 3%, до 20,32 трлн руб.

За даними Reuters, російська влада готується підвищити податки та скоротити витрати, намагаючись підтримувати високий рівень оборонних витрат в умовах сповільнення економіки.

Водночас передбачені на 2025 рік сукупні витрати на оборону та національну безпеку у РФ в розмірі 17 трлн руб. є найвищими з часів холодної війни, складаючи 41% від загальних витрат.