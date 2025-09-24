Нацполіція замовила електронних браслетів на 40 мільйонів. Це вдвічі збільшить їх кількість

"Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України" 19 вересня за результатами тендеру замовив ТОВ "ТЕС.Ла" систему електронного контролю за 39,85 млн грн. Формальна економія склала 0,4%.

Про це свідчать дані в системі "Прозорро", передають Наші гроші.

До 15 грудня Нацполіція має отримати 300 комплектів однокомпонентного електронного засобу контролю по 72,9 тис. грн і два комплекти серверного обладнання із передвстановленим програмним забезпеченням по 8,99 млн грн.

Гарантія становитиме рік після поставки.

Ця закупівля має вдвічі збільшити парк наявних браслетів у Нацполіції. За даними TI Ukraine, цього літа на балансі поліції було 300 браслетів. Із них 32 були втрачені, 115 були несправні, а вісім проходили тестування. Тобто справними лишалось лише 145 браслетів, чого недостатньо для всіх підозрюваних.

Наприклад, браслета не вистачило для підозрюваного нардепа Андрія Одарченка, якй хотів дати хабар в біткоїнах голові Держвідновлення Мустафі Найєму, – і він втік за кордон незадовго до оголошення вироку.

Комплект однокомпонентного електронного засобу контролю виробництва "ТЕС.Ла" включає електронний браслет BR01, спеціальний стаціонарний пристрій-маяк MK01, безпровідний зарядний пристрій PB01 і пломбу-фіксатор. Комплект серверного обладнання включає сервер HPE ProLiant DL380 Genn11 8SFF NC CTO, комутатор HPE Aruba Networking CX 6300M 24-port SFP+ and 4-port SFP56 Switch і софт розробки "ТЕС.Ла".

Система електронного контролю забезпечуватиме безперервний та цілодобовий контроль за підозрюваними, обвинуваченими та автоматично переходитиме на резервні потужності у випадку аварійної ситуації. Вона зберігатиме дані весь термін моніторингу підконтрольних осіб і три місяці після нього, а також здійснюватиме повне резервне копіювання даних.

Товар оплачуватимуть протягом семи робочих днів після поставки. Забезпечення тендерної пропозиції у формі банківської гарантії складало 3% очікуваної суми, тобто 1,2 млн грн, а забезпечення виконання договору у формі депозиту – 5% ціни договору, тобто 1,99 млн грн.

Фірма отримала замовлення без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов.

Системним інтегратором у галузі телекомунікацій "ТЕС.Ла" з Броварів на Київщині володіє та керує Євгеній Шевчук із Чорноморська в Одеській області. Там він зареєстрований ФОПом, який займається роздрібною торгівлею телекомунікаційним устаткованням. Із 2018 року фірма отримала державних підрядів на суму 864,91 млн грн, переважно в поліції щодо нагрудних відеокамер Motorola і супутнього обладнання, а віднедавна – ще у Нацгвардії щодо них же.

Як повідомлялося, наприкінці серпня Нацполіція купила ще 150 автомобілів для поліцейських за 175,38 млн грн.

Минулого року Нацполіція вже придбала у ТОВ "Кий авто центр" 150 нових легкових автомобілів на базі Renault Duster, але тоді вони коштували суттєво дешевше – по 846,9 тис. грн за одиницю (без ПДВ).