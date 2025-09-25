В Україні затвердили єдину форму квитків для громадського транспорту. Для міжнародних автобусів вони стануть іменними
Міністерство розвитку громад та територій затвердило єдину форму квитків для всіх видів громадського транспорту.
Відповідний наказ №1066 набуде чинності з 1 січня 2026 року, повідомляє пресслужба міністерства.
Зокрема, встановлено універсальні реквізити квитків для:
- міських та приміських автобусних маршрутів;
- міжміських та міжнародних автобусних маршрутів;
- трамваїв і тролейбусів;
- метрополітену.
"Реквізити стосуються як паперового, так і електронного квитка (йдеться про квиток, оформлений за допомогою Автоматизованої системи обліку проїзду). Обидва формати є рівноцінними та можливими для використання", – уточнили у міністерстві.
Всі квитки мають обов’язково містити:
- інформацію про вартість (повний чи пільговий квиток, ПДВ, комісійний збір – за наявності);
- реєстраційний номер (серійний, фіскальний чи унікальний ідентифікатор для електронних квитків);
- дату та час відправлення/прибуття або строк дії квитка;
- дані перевізника (назва, код ЄДРПОУ чи РНОКПП, адреса, контакти);
- дані про страховий договір і страховика;
- за потреби – QR-код на лицьовому боці квитка.
При цьому електронний квиток на міські чи приміські автобуси можна буде отримати після реєстрації через дисплей смартфона, QR-код, email чи застосунок. Схожими будуть вимоги для квитків на електротранспорт (трамвай, тролейбус, метро), які були затверджені вперше.
Квитки на міжміські автобуси будуть містити повну інформацію про рейс: місце пересадки, час прибуття та відправлення, тривалість очікування пересадки.
На міжнародних рейсах також передбачено, що квиток має бути персоналізованим. Тобто у ньому мають бути зазначені прізвище та ім’я пасажира за паспортом, а також заборона передачі іншій особі.
Як повідомлялося, минулого року Мінгромад змінило форму квитка на автобусні маршрути. Зокрема, квиток може бути довільної форми, головне – щоб були відображені основні атрибути, яких потребують пасажири та які вимагає законодавство.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Стаття 33. Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.
Плевать системе держав-корпораций на суспільний договір, о смене которого никто с вами крысами не договаривался. Оцифрованные люди согласны на всё