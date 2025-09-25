В Україні затвердили єдину форму квитків для громадського транспорту. Для міжнародних автобусів вони стануть іменними

Міністерство розвитку громад та територій затвердило єдину форму квитків для всіх видів громадського транспорту.

Відповідний наказ №1066 набуде чинності з 1 січня 2026 року, повідомляє пресслужба міністерства.

Зокрема, встановлено універсальні реквізити квитків для:

міських та приміських автобусних маршрутів;

міжміських та міжнародних автобусних маршрутів;

трамваїв і тролейбусів;

метрополітену.

"Реквізити стосуються як паперового, так і електронного квитка (йдеться про квиток, оформлений за допомогою Автоматизованої системи обліку проїзду). Обидва формати є рівноцінними та можливими для використання", – уточнили у міністерстві.

Всі квитки мають обов’язково містити:

інформацію про вартість (повний чи пільговий квиток, ПДВ, комісійний збір – за наявності);

реєстраційний номер (серійний, фіскальний чи унікальний ідентифікатор для електронних квитків);

дату та час відправлення/прибуття або строк дії квитка;

дані перевізника (назва, код ЄДРПОУ чи РНОКПП, адреса, контакти);

дані про страховий договір і страховика;

за потреби – QR-код на лицьовому боці квитка.

При цьому електронний квиток на міські чи приміські автобуси можна буде отримати після реєстрації через дисплей смартфона, QR-код, email чи застосунок. Схожими будуть вимоги для квитків на електротранспорт (трамвай, тролейбус, метро), які були затверджені вперше.

Квитки на міжміські автобуси будуть містити повну інформацію про рейс: місце пересадки, час прибуття та відправлення, тривалість очікування пересадки.

На міжнародних рейсах також передбачено, що квиток має бути персоналізованим. Тобто у ньому мають бути зазначені прізвище та ім’я пасажира за паспортом, а також заборона передачі іншій особі.

Як повідомлялося, минулого року Мінгромад змінило форму квитка на автобусні маршрути. Зокрема, квиток може бути довільної форми, головне – щоб були відображені основні атрибути, яких потребують пасажири та які вимагає законодавство.