ЄБРР погіршив прогноз зростання ВВП України у 2025 році. Що на це вплинуло?

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) знизив прогноз зростання реального ВВП України на 2025 рік до 2,5% з 3,3%, водночас підтвердив оцінку 5% на 2026 рік за умови завершення війни.

ЄБРР вказує на високу невизначеність для української економіки через безпекові ризики, стан енергосистеми та залежність від зовнішньої підтримки, йдеться у новому економічному звіті банку.

Також зазначається, що реальний ВВП зріс на 0,9% у річному вимірі в першому кварталі 2025 року, у другому кварталі темп сповільнився до 0,8%. Рівень безробіття знизився до 12% – мінімуму часів війни, але набір персоналу ускладнюють мобілізація та еміграція.

Дефіцит поточного рахунку у січні-липні зріс майже на 50% через високий імпорт військової й енергетичної продукції та слабкий експорт. У 2025 році дефіцит бюджету очікується на рівні 22% ВВП, зовнішнє фінансування має становити близько $40 млрд з боку ЄС, G7 (використання доходів від заморожених російських активів) та МВФ.

Інфляція поступово сповільнюється: з 15,9% у травні до 13,2% у серпні 2025 року. НБУ з березня утримує облікову ставку на рівні 15,5%, міжнародні резерви у серпні – $46 млрд, що еквівалентно 5,5 місяця імпорту.

Для порівняння, ЄБРР прогнозує в регіонах своєї присутності зростання економіки в середньому на 3,1% цього року та 3,3% – у 2026 році.

Банк також залишається найбільшим інституційним інвестором України – з лютого 2022 року на проєкти в країні виділено майже 8,4 млрд євро, з них 3 млрд – у галузі енергетики.

Раніше повідомлялось, що реальний ВВП України в другому кварталі цього року збільшився порівняно з попереднім кварталом на 0,2% (з урахуванням сезонного фактору), а порівняно з другим кварталом 2024 року – на 0,8%.