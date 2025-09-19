Зростання ВВП України в другому кварталі сповільнилося до 0,8%, – Держстат. ІНФОГРАФІКА

Реальний ВВП України в другому кварталі цього року збільшився порівняно з попереднім кварталом на 0,2% (з урахуванням сезонного фактору), а порівняно з другим кварталом 2024 року – на 0,8%.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Нагадаємо, зростання реального валового внутрішнього продукту України за підсумками першого кварталу 2025 року уповільнилося до 0,9%, порівняно з першим кварталом минулого року.

Якщо в першому кварталі 2024 року ВВП України зріс на 6,8%, порівняно з аналогічним періодом попереднього року, то в другому кварталі відновлення економіки уповільнилося до 4%, у третьому – до 2,2%, а у четвертому зафіксовано спад ВВП на 0,1%.

Водночас бюджетна декларація на 2026-2028 роки, затверджена урядом 27 червня, передбачає прискорення зростання валового внутрішнього продукту України в 2026 році на 4,5%, у 2027 році – на 5% і в 2028 році – на 5,7%.

У липні Національний банк України банк погіршив макроекономічний прогноз і попередив, що інфляція сповільнюватиметься довше, а економіка України відновлюватиметься повільніше.

У квітневому прогнозі Нацбанк погіршив оцінку зростання ВВП у 2025 році 3,6% до 3,1%. У 2026-2027 роках зростання реального ВВП мало пришвидшитися до 3,7–3,9%, проте період швидкого відновлення в економіці завершився, тому більших темпів відновлення навряд чи вдасться досягнути без масштабних інвестицій чи масового повернення мігрантів найближчими роками, вказували в НБУ.

Водночас у квітні НБУ прогнозував, що інфляція наприкінці 2025 року знизиться до 8,7%, а у 2026 році – до цілі 5%.