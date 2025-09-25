Мінекономіки погіршило прогноз зростання ВВП України у 2025 році до 2%

Зростання реального ВВП України у 2025 році становитиме 2%, порівняно із 2,7% у попередньому прогнозі.

Про це повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

За його словами основним галузями, що забезпечать збереження зростання будуть промисловість, виробництво, енергетика та агросектор.

Міністр повідомив про це після зустрічей у Нью-Йорку з ключовими інвесторами публічних ринків – Balyasny, Lazard, JPMorgan, PIMCO, Vanguard та HSBC. Соболев дода, що обговорив із ними пріоритетні галузі для залучення капіталу, а також робота Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови.

Раніше повідомлялось, що Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) знизив прогноз зростання реального ВВП України на 2025 рік до 2,5% з 3,3%, водночас підтвердив оцінку 5% на 2026 рік за умови завершення війни.