Інвестори все частіше використовують штучний інтелект для вибору акцій, – Reuters

Попит на поради сервісів на основі штучного інтелекту (ШІ) щодо напрямків інвестицій стрімко зростає.

Наразі щонайменше 1 з 10 роздрібних інвесторів уже використовує чатботи для добору акцій, повідомляє Reuters.

Це в свою чергу додатково підживлює бум на ринку robo-advisory. За прогнозами аналітичної компанії Research and Markets, ринок робо-консультацій, у тому числі у галузях фінтех, банків та компаній з управління активами, зросте до $470,91 мільярда доходу у 2029 році з $61,75 мільярда.

Опитування eToro серед 11 000 інвесторів показало, що близько 50% із них готові застосовувати ШІ-інструменти на кшталт ChatGPT або Gemini, а 13% вже користуються ними. У Великій Британії 40% респондентів Finder заявили, що зверталися до чатботів та ШІ за порадами з особистих фінансів.

Колишній аналітик UBS Джеремі Леунг каже, що простий інструмент на кшталт ChatGPT "може відтворити значну частину робочих процесів", але застерігає, що без доступу до платних даних "можна пропустити критично важливі аналізи". Він використовує підказки на кшталт "уяви, що ти шорт-аналітик" або "використовуй лише перевірені джерела, наприклад звітність SEC".

У eToro попереджають, що загальні моделі ШІ не стануть "кришталевою кулею". На думку Даніеля Мочульскі, краще покладатися на спеціалізовані платформи, натреновані на ринки, адже загальні моделі можуть помилятися у цифрах та датах і надто спиратися на минулу динаміку.

Також зазначається, що експеримент Finder з кошиком із 38 акцій, відібраних ChatGPT у березні 2023 року за критеріями якості, зріс майже на 55% – це на 19 в.п. більше, ніж у середньому 10 найпопулярніших фондів Великої Британії. Водночас фондові індекси у США тримаються біля рекордних рівнів, тож частину результату можна списати на сильний ринок.

Водночас ризики лишаються значними. Ейфорія довкола демократизації доступу до аналізу не гарантує, що роздрібні інвестори застосовують адекватний risk-management. Поки STOXX 600 додав майже 10% від початку року, а S&P 500 – ще 13% після +23% торік, недосвідченим користувачам може забракнути навичок, коли ринок піде вниз.

Раніше повідомлялось, що асистент на основі штучного інтелекту від українського уряду на порталі "Дія" – "Дія.AI" – відповідає на 85% запитів громадян.

"Без втручання оператора технологія вже надає консультацію по 150+ послугах. Мінімум кнопок у чатботі – одразу питання АІ. Це новий рівень зручності взаємодії держави з громадянами", – зауважив Федоров.