Фонд держмайна продав київський завод "Квант" за 400 мільйонів. Що відомо про покупця?

Фонд держмайна продав державний пакет у розмірі 73,27% акцій АТ "Завод "КВАНТ".

В процесі торгів у системі "Prozorro.Продажі" його ціна зросла у 2,3 раза – зі стартових 172,96 млн грн до 401,5 млн грн, повідомляє пресслужба Фонду.

Участь у торгах взяли 5 учасників, які активно змагалися між собою, а переможцем стало ТОВ "Дженерал Агро Трейд".

За даними у системі YouControl, ТОВ "Дженерал Агро Трейд" зареєстроване у 2018 році, його директоркою та власницею вказана Ольга Іванова. До квітня цього року фірма належала Юрію Кириленку – директору низки компаній групи "АВТЕК" родини Мещаніних.

АТ "Завод "Квант" розташований в Голосіївському районі міста Києва. Серед ключових переваг – велика площа виробничих приміщень та вигідне розташування, що створює додаткові можливості для розвитку і ведення бізнесу.

Загалом до об'єкту приватизації належать 30 одиниць нерухомості, зокрема будівля з трансформаторною підстанцією, авторемонтна майстерня та ін. У підвальному приміщені чотириповерхової цегляної нежитлової будівлі розташована захисна споруда цивільного захисту площею 1,3 тис. кв. м. Земельні ділянки у власності відсутні.

У ФДМУ зазначали, що на все нерухоме майно АТ зареєстровано обтяження у вигляді арешту від лютого 2023 року. Новий власник активу має погасити борги підприємства із заробітної плати та перед бюджетом, а також зберегти штат працівників протягом шести місяців.

Раніше повідомлялось, що Фонд держмайна вдруге не зміг приватизувати завод "Мотордеталь-Конотоп", конфіскований у російського сенатора Сергія Калашника.

завод (775) майно (122) приватизація (1395) фонд (162) держава (8)
бункер на 1300 кв. м. для оборонного заводу...

продано !!!!

.
25.09.2025 15:27 Відповісти
На справі по заводу "Краян" посадовці одеської мерії та інші фігуранти справи "нагріли" 92 млн грн бюджетних коштів (у вересні 2016 року). Кошти вкрадено, а винних досі немає...
ВАКС, АУ!!! Досить в носі длубатися, дев'ять років вже тю-тю...
25.09.2025 16:18 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Державне підприємство "https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82 Науково-дослідний інститут «Квант» - науково-виробниче підприємство https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 оборонно-промислового комплексу України, яке займається розробленням та виготовленням багатофункціональних радіолокаційних комплексів, систем цілевказання для ударного ракетного озброєння, комплексів оптико-електронної протидії високоточній зброї, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BC систем керування вогнем, спеціальних електротехнічних приладів і стабілізаторів для бронетехніки.

Входить до переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки й безпеки Україниhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%C2%AB%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%C2%BB#cite_note-2 [2].
======================
та нахер воно нам тре! Розвалити і в оренду здати баригам під склади-ото необхідно під час війни! Подумаєш якісь там радіолокаційні комплекси виробляло! Он ЗЕ з протянутою рукою погудносить і Європа нам тих радіолокаторів нахаляву відвалить що аж забагато буде!
25.09.2025 16:18 Відповісти

