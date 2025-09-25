Фонд держмайна продав київський завод "Квант" за 400 мільйонів. Що відомо про покупця?
Фонд держмайна продав державний пакет у розмірі 73,27% акцій АТ "Завод "КВАНТ".
В процесі торгів у системі "Prozorro.Продажі" його ціна зросла у 2,3 раза – зі стартових 172,96 млн грн до 401,5 млн грн, повідомляє пресслужба Фонду.
Участь у торгах взяли 5 учасників, які активно змагалися між собою, а переможцем стало ТОВ "Дженерал Агро Трейд".
За даними у системі YouControl, ТОВ "Дженерал Агро Трейд" зареєстроване у 2018 році, його директоркою та власницею вказана Ольга Іванова. До квітня цього року фірма належала Юрію Кириленку – директору низки компаній групи "АВТЕК" родини Мещаніних.
АТ "Завод "Квант" розташований в Голосіївському районі міста Києва. Серед ключових переваг – велика площа виробничих приміщень та вигідне розташування, що створює додаткові можливості для розвитку і ведення бізнесу.
Загалом до об'єкту приватизації належать 30 одиниць нерухомості, зокрема будівля з трансформаторною підстанцією, авторемонтна майстерня та ін. У підвальному приміщені чотириповерхової цегляної нежитлової будівлі розташована захисна споруда цивільного захисту площею 1,3 тис. кв. м. Земельні ділянки у власності відсутні.
У ФДМУ зазначали, що на все нерухоме майно АТ зареєстровано обтяження у вигляді арешту від лютого 2023 року. Новий власник активу має погасити борги підприємства із заробітної плати та перед бюджетом, а також зберегти штат працівників протягом шести місяців.
Раніше повідомлялось, що Фонд держмайна вдруге не зміг приватизувати завод "Мотордеталь-Конотоп", конфіскований у російського сенатора Сергія Калашника.
