Не знайшлося покупців: ФДМУ вдруге не зміг продати конфіскований завод російського сенатора у Конотопі

Фонд держмайна (ФДМУ) вдруге не зміг приватизувати завод "Мотордеталь-Конотоп", конфіскований у російського сенатора Сергія Калашника.

Цього разу для участі у приватизаційному аукціоні в системі "Prozorro.Продажі" не зареєструвався жодний учасник, повідомляє LIGA.net.

У березні 2025 року аукціон не відбувся з тієї ж причини – не знайшлося потенційних покупців. Стартову ціну лота цього разу встановили уже на рівні 268,07 млн грн. Також на підприємстві задекларовано прострочену кредиторську заборгованість майже на 39 млн грн.

"Мотордеталь-Конотоп" є одним із найбільших у Європі заводів, що займається виробництвом гільз циліндрів для автомобільних, тракторних, корабельних, теплотяжних і стаціонарних двигунів внутрішнього згоряння. До структури виробництва входять чавунно-ливарні, механообробні й допоміжні цехи. Це підприємство в Конотопі – прибуткове й бюджетоутворювальне, на ньому працюють понад 700 осіб. Серед клієнтів підприємства – відомі компанії Rolls-Royce, Scania, MAN, Iveco, Mercedes-Benz, Volvo, Renault, CAT.

У 2024 році підприємство отримало 13,5 млн грн збитку за чистого доходу 455,58 млн грн. Сам об'єкт приватизації складається з 56 об'єктів нерухомості загальною площею 89 500 кв. м, чотирьох земельних ділянок 23,6 га, 55 транспортних засобів і 2 469 одиниць обладнання та інвентарю.

Як повідомлялося, запланований на 12 березня аукціон із приватизації заводу "Мотордеталь-Конотоп" скасували через відсутність учасників. Після цього, Кабмін знизив стартову ціну приватизації підприємства з 278,5 млн грн до 268,1 млн грн.

Раніше завод належав російському сенатору Сергію Калашнику, але у серпні 2023 року Вищий антикорупційний суд конфіскував 100% у ТОВ "Мотордеталь-Конотоп" на користь держави за законом про санкції.