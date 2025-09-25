У Росії впали продажі горілки через підвищення цін

Рішення російської влади підвищити мінімальні роздрібні ціни на міцний алкоголь вдарило по попиту. Так, у січні-серпні цього року продаж горілки в Росії впав на 3,94% рік до року, до 47,82 млн декалітрів (дал), а коньяку – на 9,57%, до 8,19 млн дал.

При цьому в регіонах, де почали діяти додаткові обмеження на продаж спиртних напоїв, попит впав ще сильніше, пише The Moscow Times.

Так, у Вологодській області, де дозволено торгувати спиртним лише протягом двох годин у будні – з 12:00 до 14:00, продаж горілки знизився на 12,76%, до 574,4 тис. дал, а коньяку – на 19,53%, до 59,4 тис. дал.

На Камчатці показник по горілці скоротився на 7,97%, до 157,19 тис. дал, у Костромській області – на 7,39%, до 265,12 тис. дал, у Мурманській – на 5,25%, до 314,26 тис. дал.

У Бурятії в січні-серпні 2025 року попит на горілку скоротився на 9,46%, до 397,05 тис. дал, а в Забайкаллі, де також діють обмеження на роздрібні продажі, навпаки, збільшився на 2,84%, до 446,8 тис. дал.

Водночас найбільше зростання продажів спостерігається в Північній Осетії – на 16,44%, Карачаєво-Черкесії – на 14,06% та Інгушетії – на 10,6%.

У "Рослакогольтютюнконтролі" заявили, що обмеження легального роздрібного продажу призводять до появи альтернативних каналів збуту та зростання частки нелегальної продукції. Якщо закрити більшість магазинів, станеться зниження обсягів продажу, але це ніяк не позначиться на реальному споживанні, наголосили у службі.

З початку 2025 уряд Росії підвищив акциз на етиловий спирт на 15%, до 740 руб. за 1 л. При цьому мінімальна роздрібна ціна горілки була збільшена на 16,7%, до 349 руб., коньяку – більш ніж на 17%, до 651 руб. До цього учасники ринку прогнозували, що підвищення акцизу та мінімальних цін призведе до зниження попиту та, як наслідок, до падіння розливу високоградусного алкоголю за підсумками 2025 року приблизно на 6-7%.

Раніше повідомлялося, що російські компанії в січні-червні цього року скоротили випуск алкогольних напоїв – без урахування пива, сидру, пуару та медовухи.

У листопаді минулого року стало відомо, що роздрібний продаж алкоголю в Росії за 10 місяців досяг максимального показника за весь час ведення офіційної статистики, яку почали збирати в 2017 році.

Також повідомлялося, що кількість барів, пабів та "рюмочних" у січні-жовтні 2024 року по всій Росії збільшилася на 23%, порівняно з аналогічним періодом минулого року, сягнувши 9,2 тис. закладів.