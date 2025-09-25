Кабмін виділив ще 330 мільйонів на завершення будівництва укріплень на Сумщині, – Свириденко
Кабінет Міністрів виділив ще 333 мільйони гривень з Резервного фонду держбюджету на завершення зведення фортифікаційних укріплень на Сумщині.
Про це прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила у Telegram за підсумками засідання уряду.
"333 млн грн на захист Сумщини. Кошти з резервного фонду держбюджету скеровуємо для Сумської ОВА на завершення будівництва фортифікаційних споруд, інженерних укріплень та невибухових загороджень", – написала очільниця Кабміну.
Як повідомлялося, раніше журналісти Bihus.Info виявили, що компанія ТОВ "ТД "Дінастія", що будувала фортифікації на Сумщині, купувала матеріали за завищеними цінами у фірм, пов'язаних із нардепом Ігорем Молотком. Одна з таких фірм записана на його 90-річну маму. У самій компанії ці звинувачення заперечують.
Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Фортифікації на Сумщині: Чому жодного договору з будівництва укріплень досі не виконано
