Львівський інститут післядипломної педагогічної освіти купив iPhone за 74 тисячі гривень

Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Львівської обласної ради 12 вересня уклав угоду з ТОВ "Леополіс Комп'ютер" про закупівлю мобільного телефону за 74 тис. грн.

Про це свідчать дані в системі "Прозорро", передають Наші гроші.

Як повідомляється, цього року Інститут отримає смартфон Apple iPhone 16 Pro Max 512G8 Black Titanium A3296 MYX03SX/A.

Колишній флагман, презентований восени 2024 року, з екраном діагоналлю 6,9″ має оперативну пам'ять 8 Гб, вбудовану пам'ять 512 Гб, основну камеру на 48+48+12 Мп із відеозйомкою в форматі 4K і нічним режимом для портретів за допомогою сканера LiDAR, фронтальну камеру на 12 Мп, бездротову зарядку, корпус зі скла і титану тощо.

В інтернет-магазинах ця модель продається по 55 896-73 099 грн, а у великих відомих мережевих магазинах – по однаковій ціні 73 099 грн.

Допорогову закупівлю провели без використання електронної системи. Вона фінансується із власного бюджету, тобто за кошти від господарської діяльності підприємства.

У плані цієї закупівлі вказано опис "Додаткові кошти власних надходжень. Наказ інституту №31/01", а також класифікатор "Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)".

Читайте більше важливих новин у Telegram-каналі БізнесЦензор

Інститут очолює Павло Хобзей, уповноваженою особою із закупівель є Микола Кацюба. Львівською "Леополіс Комп'ютер" зі статутним капіталом 17,9 млн грн володіє та керує Віктор Фігун. Загалом із 2016 року фірма отримала державних підрядів на 404,4 млн грн.

Як повідомлялося, в червні Гніванська міська рада Вінницької області 18 червня уклала угоду із ФОП "Сливка Сергій Миколайович" про закупівлю мобільного телефона за 39 199 грн.