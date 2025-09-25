Львівський інститут післядипломної педагогічної освіти купив iPhone за 74 тисячі гривень
Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Львівської обласної ради 12 вересня уклав угоду з ТОВ "Леополіс Комп'ютер" про закупівлю мобільного телефону за 74 тис. грн.
Про це свідчать дані в системі "Прозорро", передають Наші гроші.
Як повідомляється, цього року Інститут отримає смартфон Apple iPhone 16 Pro Max 512G8 Black Titanium A3296 MYX03SX/A.
Колишній флагман, презентований восени 2024 року, з екраном діагоналлю 6,9″ має оперативну пам'ять 8 Гб, вбудовану пам'ять 512 Гб, основну камеру на 48+48+12 Мп із відеозйомкою в форматі 4K і нічним режимом для портретів за допомогою сканера LiDAR, фронтальну камеру на 12 Мп, бездротову зарядку, корпус зі скла і титану тощо.
В інтернет-магазинах ця модель продається по 55 896-73 099 грн, а у великих відомих мережевих магазинах – по однаковій ціні 73 099 грн.
Допорогову закупівлю провели без використання електронної системи. Вона фінансується із власного бюджету, тобто за кошти від господарської діяльності підприємства.
У плані цієї закупівлі вказано опис "Додаткові кошти власних надходжень. Наказ інституту №31/01", а також класифікатор "Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)".
Інститут очолює Павло Хобзей, уповноваженою особою із закупівель є Микола Кацюба.
Львівською "Леополіс Комп'ютер" зі статутним капіталом 17,9 млн грн володіє та керує Віктор Фігун. Загалом із 2016 року фірма отримала державних підрядів на 404,4 млн грн.
Як повідомлялося, в червні Гніванська міська рада Вінницької області 18 червня уклала угоду із ФОП "Сливка Сергій Миколайович" про закупівлю мобільного телефона за 39 199 грн.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль