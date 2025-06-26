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Новини
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Міськрада на Вінничині замовила рожевенький iPhone за 39 тисяч гривень з бюджету

iPhone

Гніванська міська рада Вінницької області 18 червня уклала угоду із ФОП Сливка Сергій Миколайович про закупівлю мобільного телефона за 39 199 грн.

За умовами угоди, місцеві посадовці замовили смартфон Apple останньої моделі iPhone 16 356Gb Pink, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Ймовірно, "356Gb" у назві замовленого смартфону – це одруківка, адже ця модель із презентованої минулої осені флагманської лінійки існує лише із вбудованою пам’яттю 128, 256 і 512 ГБ, тож купили, радше за все, із 256 ГБ.

Рожевий смартфон із дисплеєм OLED діагоналлю 6,1 дюйма має оперативну пам’ять 8 ГБ, основну камеру на 48+12 Мп із відеозйомкою в форматі 4K та оптичною стабілізацією, фронтальну камеру на 12 Мп, стереодинаміки, корпус зі скла та алюмінію, бездротову зарядку тощо.

Ціна на придбаний смартфон відповідає ринковій. За даними сервісу порівняння цін "Hotline", в інтернет-магазинах він продається по 35 960-48 099 грн, а у великих відомих мережевих магазинах – від 42 899 грн.

Допорогова закупівля без відкритих торгів фінансується з місцевого бюджету за програмою "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад".

Головою Гніванської міськради є Володимир Кулешов, а уповноваженою особою з публічних закупівель – Юлія Нагорна.

Підприємець Сергій Сливка із Вінниччини з 2016 року отримав підрядів на 2,11 млн грн.

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Як повідомлялося, Спеціалізована антикорупційна прокуратура намагається через суд конфіскувати статки низки посадовців ТЦК, які з’явилися у їхніх родин під час повномасштабної війни.

Автор: 

Вінницька область (149) тендер (2196) Prozorro (1780) iPhone (184) закупівлі (2669) Вінницький район (3) Гнівань (1)


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Топ коментарі
+5
Неподобство. Війна в країні, треба менш гламурний колір вибирати.
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26.06.2025 20:47 Відповісти
+4
"Міськрада на Вінничині замовила рожевенький iPhone за 39 тисяч гривень з бюджету."
Непоправна помилка! Треба ж було кольору хакі або в камуфляжній розфарбовці брати! Як-ніяк війна в країні...
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26.06.2025 20:47 Відповісти
+4
Там не лише айфони. Чого ці "журналісти" не хочуть розповісти як напряму не ховаючись через прозорро купляються за кілька мільйонів гривень в сільради і міськради крузаки 24-го року випуску. Нібито для службових потреб. Так само СБУ закуповує шкоди рапід 24-го року випуску в комплектації "преміум". І так далі. Так куди не плюнь -- крадуть. Масштаби просто жахають. При тому що вони вже на стільки нічого не бояться -- що все викладають офіційно, і не ховаються за напівпрозорими схемами. Пізділс, як нова національна ідея.
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26.06.2025 20:53 Відповісти
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Селюки...
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26.06.2025 20:43 Відповісти
Не селюки, а наволоч!
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26.06.2025 20:48 Відповісти
селюки ! тирят мэлочь
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26.06.2025 20:56 Відповісти
Мєдвєдєвці.
Дімон теж падкий на іфони.
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26.06.2025 21:16 Відповісти
"Міськрада на Вінничині замовила рожевенький iPhone за 39 тисяч гривень з бюджету."
Непоправна помилка! Треба ж було кольору хакі або в камуфляжній розфарбовці брати! Як-ніяк війна в країні...
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26.06.2025 20:47 Відповісти
..... і в чорних ввійськових бутцах, як преЗЄдент

.
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26.06.2025 20:58 Відповісти
Неподобство. Війна в країні, треба менш гламурний колір вибирати.
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26.06.2025 20:47 Відповісти
Там не лише айфони. Чого ці "журналісти" не хочуть розповісти як напряму не ховаючись через прозорро купляються за кілька мільйонів гривень в сільради і міськради крузаки 24-го року випуску. Нібито для службових потреб. Так само СБУ закуповує шкоди рапід 24-го року випуску в комплектації "преміум". І так далі. Так куди не плюнь -- крадуть. Масштаби просто жахають. При тому що вони вже на стільки нічого не бояться -- що все викладають офіційно, і не ховаються за напівпрозорими схемами. Пізділс, як нова національна ідея.
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26.06.2025 20:53 Відповісти
Крадуть, як в останній день. Тіпа війна все спише.
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26.06.2025 21:05 Відповісти
Так і є - повна і тотальна безкарність !
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26.06.2025 21:25 Відповісти
Як мило….
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26.06.2025 21:08 Відповісти
Pink стайл. Cherche deux femmes.
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26.06.2025 21:25 Відповісти
Це продовження гройсманщини??
У 2014 році, Майдан у Вінниці, його з оточенням ригоАНАЛЬНИМ, запотиличниками виперли з площі! А воно, попливло за гроші, аж до ВРУ… Українці, це добре пам'ятають, Майдан у Вінниці, 2014 року!
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26.06.2025 21:13 Відповісти
Трусиля розовые и кепки лучшеб заказали!
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26.06.2025 21:14 Відповісти
Цвет в масть, чо не так то..?
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26.06.2025 21:19 Відповісти
рожевенький ...
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26.06.2025 21:24 Відповісти
Державний та гарантований державою борг України на 31 травня становив 7,51 трлн грн, або $180,97 млрд.

Про це https://mof.gov.ua/uk/derzhavnij-borg-ta-garantovanij-derzhavju-borg свідчать дані Міністерства фінансів.

Протягом травня сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилася у гривневому еквіваленті на 34,88 млрд грн, а у доларовому - на майже $1 млрд.

Із загальної суми державного боргу зовнішній борг становив 5,58 трлн грн (74,31% загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або $134,48 млрд, а державний та гарантований державою внутрішній борг - 1,93 трлн грн (25,69%), або $46,48 млрд.
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26.06.2025 21:26 Відповісти

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