"Міськрада на Вінничині замовила рожевенький iPhone за 39 тисяч гривень з бюджету."

Гніванська міська рада Вінницької області 18 червня уклала угоду із ФОП Сливка Сергій Миколайович про закупівлю мобільного телефона за 39 199 грн.

За умовами угоди, місцеві посадовці замовили смартфон Apple останньої моделі iPhone 16 356Gb Pink, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Ймовірно, "356Gb" у назві замовленого смартфону – це одруківка, адже ця модель із презентованої минулої осені флагманської лінійки існує лише із вбудованою пам’яттю 128, 256 і 512 ГБ, тож купили, радше за все, із 256 ГБ.

Рожевий смартфон із дисплеєм OLED діагоналлю 6,1 дюйма має оперативну пам’ять 8 ГБ, основну камеру на 48+12 Мп із відеозйомкою в форматі 4K та оптичною стабілізацією, фронтальну камеру на 12 Мп, стереодинаміки, корпус зі скла та алюмінію, бездротову зарядку тощо.

Ціна на придбаний смартфон відповідає ринковій. За даними сервісу порівняння цін "Hotline", в інтернет-магазинах він продається по 35 960-48 099 грн, а у великих відомих мережевих магазинах – від 42 899 грн.

Допорогова закупівля без відкритих торгів фінансується з місцевого бюджету за програмою "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад".

Головою Гніванської міськради є Володимир Кулешов, а уповноваженою особою з публічних закупівель – Юлія Нагорна.

Підприємець Сергій Сливка із Вінниччини з 2016 року отримав підрядів на 2,11 млн грн.

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Як повідомлялося, Спеціалізована антикорупційна прокуратура намагається через суд конфіскувати статки низки посадовців ТЦК, які з’явилися у їхніх родин під час повномасштабної війни.