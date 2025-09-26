Середній вік авто в Україні перевищує 16 років. У яких регіонах найстаріші автомобілі?. ІНФОГРАФІКА

У серпні 2025 року середній вік легкових авто на внутрішньому ринку України склав 16,1 року.

Водночас цей показник суттєво коливається: від 11,2 року в столиці до понад 19 років на півдні та сході, повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Окрім Києва, наймолодші автомобілі зосереджені у Закарпатській і Львівській областях – їм в середньому по 14,7 року. У столиці це пов’язують із вищою купівельною спроможністю та більшим сегментом нових авто, на заході – з близькістю до кордону і потоком уживаних машин із ЄС.

Найстаріший автопарк зафіксовано у Херсонській (19,3 року) та Донецькій (19,2 року) областях. Причини – економічні та безпекові фактори, низькі темпи оновлення через бойові дії та часткову окупацію. Дані з Луганської області та тимчасово окупованого Криму відсутні.

У підсумку вимальовується чіткий поділ: молодші авто зосереджуються у столиці та прикордонних із ЄС регіонах, а старші – на сході та півдні, де їх вік на 4-8 років більший за середній. В результаті це впливає на ринок сервісу, доступність сучасних технологій і рівень безпеки на дорогах, зауважують в Інституті досліджень авторинку.

Раніше повідомлялось, що українці щомісяця знімають з обліку понад дві тисячі авто через вибракування. Зокрема, у серпні офіційно списали 1 666 легкових, 405 вантажних авто та 73 автобуси.