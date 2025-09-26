БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Прибутки великих і середніх компаній за пів року перевищили збитки у 4,4 раза. Хто заробляє найбільше?. ІНФОГРАФІКА

У першому півріччі 2025 року великі й середні підприємства України сукупно отримали 555,7 млрд грн прибутку, що у 4,4 рази перевищує загальні збитки.

Частка прибуткових компаній становила 74,3%, повідомляє пресслужба Держстату.

Зазначається, що за обсягом фінрезультату до оподаткування лідирує промисловість – 203,8 млрд грн. На другому місці страхова та фінансова діяльність – 167,9 млрд грн, далі оптова й роздрібна торгівля та ремонт автотранспорту і мотоциклів – 87,2 млрд грн.

Водночас сукупні збитки за півріччя склали 126,9 млрд грн. Найбільші суми збитків зафіксовано також в промисловості – 74,4 млрд грн, у торгівлі та ремонті автотранспорту – 18,5 млрд грн, а також у транспорті, складському господарстві, поштовій та кур'єрській діяльності – 18,2 млрд грн.

Раніше повідомлялось, що згідно щомісячного опитування ІЕД, бізнес в Україні стикається зі зростаючою довгостроковою невизначеністю, попри покращення коротко- та середньострокових очікувань і помірне прискорення відновлення.

Основними перешкодами для бізнесу залишаються нестача робочої сили, ризики безпеки та зростання цін. Водночас головним очікуванням бізнесу стало завершення війни.

