США вперше почали витісняти українську кукурудзу з Іспанії. В чому причина?. ІНФОГРАФІКА

Після втрати Китаю Україна отримала новий удар на ринку ЄС: постачання кукурудзи до Іспанії знизилися до 2,4 млн тонн у 2024/25 МР проти піку понад 6 млн т у 2023/24.

Наразі США різко наростили відвантаження до 2,65 млн тонн, вперше напряму змагаючись за лідерство, повідомила керівниця редакційного контенту та аналітики ASAP Agri Вікторія Блажко в коментарі "Latifundist.com".

"Головним конкурентом для української кукурудзи сьогодні стали США, яким вдалося міцно закріпитися на іспанському ринку - і за ціною, і за якістю", - сказав гендиректор CESFAC Хорхе де Саха в інтерв’ю ASAP Agri.

За рік США перейшли зі статусу другорядного постачальника до структурного конкурента на одному з ключових для України ринків ЄС. Водночас Бразилія частково втратила позиції, оскільки відвантаження впали з понад 4,5 млн тонн у 2022/23 до 0,9 млн тонн у 2024/25.

Також зазначається, що на 2025/26 МР Іспанія вже законтрактувала майже 0,5 млн тонн американської кукурудзи.

Ціновий фактор став вирішальним. Минулого сезону на базисі CIF Іспанія американська кукурудза часом була дешевшою за українську на $20/ тонну. Станом на 25 вересня пропозиції США з жовтневим відвантаженням складають близько $242/ тонну, бразильської - $239/ тонну, аргентинської - $229/ тонну (але постачання до Іспанії фактично виключені через заборонені в ЄС пестициди). Водночас українські пропозиції залишалися значно вищими - $251/тонну для жовтня (handy-size) і $246/ тонну для листопада.

"Без явної цінової переваги я не бачу зростання попиту на українську кукурудзу в Іспанії", - додав де Саха, нагадавши про раніше висловлені зауваження до якості, хоч і некритичні.

Читайте також: Жнива-2025: Українські аграрії вже завершили збирання пшениці, ячменю та гороху

Попит на імпорт обмежує й внутрішній врожай в Іспанії, оскільки у 2025 році країна очікує зібрати 3,52 млн тонн проти 3,32 млн тонн роком раніше (+6% р/р). В Україні збиральна кампанія лише стартувала, тому повільні темпи збирання все ще підтримують ціни, але з виходом масових обсягів тиск на котирування може посилитися.

Без чіткої цінової переваги Україна ризикує далі втрачати частку в Іспанії й буде змушена шукати альтернативні ринки збуту в умовах жорсткої конкуренції.

Раніше повідомлялось, що Словаччина та інші сусідні з Україною країни ЄС вимагатимуть створення спеціального фонду для підтримки фермерів, що постраждали від імпорту української агропродукції.